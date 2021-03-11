北京出手閹割香港選舉制度，立法會直選議席料大減，參政人士要經過嚴格審查，身為立法機關的話事人竟讚好。本身為全國政協委員、上屆立法會「零票」自動當選為議員的立法會主席梁君彥在人大通過關於香港的選舉方案後發表聲明，稱支持、尊重人大通過「完善」香港選舉制度的決定，並希望人大常委會完成修訂《基本法》附件一、二後，港府盡快向立法會提交本地立法的草案，使有關選舉在未來一年有序地舉行，同時做好解說工作。

梁重申，「完善」香港選舉制度是要確保「愛國人士」治理香港，防止危害國安和主權、破壞香港繁榮穩定的事情發生外，聲稱香港是多元共融城市，「社會以至議會有不同的聲音是自然不過的」，揚言理順憲制秩序後，「議會仍會有不同政治理念的人士或政黨，繼續反映香港的整體利益，履行監察政府的憲制職能，為香港市民謀求福祉。」

中聯辦指改組選委會及立法會「拓展」香港各界均衡參與

中聯辦發言人亦力撐人大《決定》充份體現包括港人在內的「全體中國人民」，切實維護國家主權、安全、發展利益，維護香港長期繁榮穩定的集體意志，形容為確保香港長治久安的必要之舉，充分體現合法性、正當性和進步性，聲言改組選委會及立法會，將大大拓展香港社會各界均衡有序的政治參與，保障香港居民的民主權利及民主質量，令選舉委員會更加符合香港的實際情況，更有廣泛代表性，更充份體現香港社會的整體利益和根本利益，聲稱有利於香港民主制度的穩健發展。

發言人稱，全國人大從憲制層面決定完善香港選舉制度，是其權力和責任所在，具有不容挑戰的權威性，相信經過「完善」選舉制度，香港定能走出長期存在的「政治泥沼」，集中精力破解深層次矛盾與問題，實現良政善治，再創發展奇跡。

保安局局長李家超率六大紀律部隊發聲明撐人大

一如去年北京出手為香港訂立「港版國安法」之後出聲明力撐，警務處長、海關關長、入境事務處處長、懲教署署長、消防處處長及飛行服務隊總監六大紀律部隊，今天亦依次發表題為「全力支持《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》」的聲明，表明支持人大「完善」選舉的決定，當然較他們早發聲明做啦啦隊的是保安局。保安局局長李家超於聲明中強調，對全國人大的決定表示歡迎及全力支持，他將帶領各紀律部隊全面配合，繼續堅定不移履行維護國家主權、安全和發展利益，以及維護香港繁榮穩定的責任。

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