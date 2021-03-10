【7.21元朗黑夜】

【本報訊】7.21白衣人暴動案昨續審。事發時備考DSE文憑試的證人供稱，回家途中聞有人找急救員，在車門臨關一刻毅然落車救人，最後卻遭白衣人用木棍打後腦，事後診斷患上創傷後壓力症，症狀持續近一年，其間他不斷重複憶起案發時的慘烈情景，「嚴重會成身震、手心出汗」，更因而不願外出、避搭港鐵，嚴重影響學業，需服用抗抑鬱藥。

證人I昨稱回家途經元朗站時，月台上有人表示大堂有傷者，又問：「有冇人識急救？」由於他有聖約翰急救證書，當下猶豫片刻，在車門臨關一刻走出月台，到樓下大堂打算協助傷者。I目擊30至50名白衣人向閘內市民揮木棍和擲物，亦見地上有血迹，但找不到傷者。

其後白衣人一舉衝入閘內，「好有攻擊性，為咗個人安全，要跑返上月台」，他欲乘坐列車離開。惟I進入車廂後，港鐵廣播指列車受阻，要求乘客離開車廂，當時白衣人正揮棍攻擊乘客。I解釋，由於白衣人攻勢集中在車尾，他遂敲響緊急火警鐘，再呼籲部份乘客走向車頭。他最後折返大堂，打算從B出口離開。

I返回大堂後，目擊四至五名白衣人將一名黑衣男「打到跌落地」，用木頭揮打其頭部和背部。I遂向黑衫男招手，示意他一同離開，惟白衣人視線隨即轉向他，I見狀續逃跑，臨出閘前感覺後腦被打一下，轉頭望見一名光頭「肥肥哋」的中年白衫男手持木棍。I形容木棍有「我手臂咁長」，即約45厘米長。他逃出生天後求醫，報告顯示頭皮有輕微觸痛。

除身體傷勢外，I事後精神狀況受影響，「會突然諗返當日畫面，嚴重會成身震、手心出汗」。I當時正預備應考文憑試，惟上述症狀持續大半年，令他「上堂好難專心、冇辦法好好溫習」。他最後經社工轉介，接受近一年精神科治療。

另一證人捱打 妻以身掩護

診斷報告顯示，I案發前沒精神科紀錄，事後卻不願外出，外出時避搭港鐵改乘巴士，亦拒看相關新聞報道。他事發初期感沮喪和罪咎，容易焦慮，更出現哭鬧、暈眩及手震等，雖無惡化為抑鬱，但被診斷患上創傷後壓力症。I其後接受抗抑鬱藥治療，至去年3月情緒才趨穩定，同年9月停藥，但他表示至今談論起事件仍有焦慮感。

此外，證人E與妻子當晚同希望協助有需要市民而現身元朗站。E在閘內喝揮藤條的白衣人停止攻擊，惟白衣人群中一名穿淺色恤衫男子，雙手各持一把縮骨遮，傘身沒打開但遮骨拉長，從上而下攻擊E，打中E頭部。其後另一白衣人走到E面前，雙手各持約兩呎長木棍，E即將受襲之際，其妻子衝前擁着他，背向白衣人。E不肯定白衣人是收手還是「定咗格」，總之最後沒揮棍攻擊他們。E事後左臉、左眼角、左手食指各有小傷口，手指及眼角各縫三針。

案件編號：DCCC888/19、DCCC11、DCCC734/20