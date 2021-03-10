【武肺第四波】

【本報訊】健身中心等處所獲准有條件重開不足一個月，即有健身室爆疫，薄扶林道的URSUS Fitness共10名員工及顧客染疫，衞生防護中心正追蹤由3月1日起曾到該健身中心的顧客。專家指出，健身期間難以長時間戴好口罩，病毒亦可在健身器材上存活較長時間，若防疫措施不足，會造成傳播風險。港大醫學院早前研究指武肺病毒可於不銹鋼表面存活四日。

衞生署衞生防護中心公佈，昨新增八宗武漢肺炎個案，本地感染佔六宗，當中三宗源頭不明，另有約10宗初步確診。前日初步確診的27歲男子正式確診，成第11129號個案。他住西營盤真光大廈，是薄扶林道64-68號地下2-4 號舖URSUS Fitness的健身教練，課堂以小組方式進行，每堂有一至三名顧客。他沒有病徵，定期接受檢測，上一次2月27號的檢測為陰性，惟3月8日再遞交樣本時呈陽性，最後上班日期為3月9日。

防護中心追蹤3.1起到上址者

衞生防護中心跟進個案後發現，再有九名員工及顧客初步確診，正調查個案的感染是否有關聯，中心呼籲曾於3月1日至10日到訪URSUS Fitness人士盡快聯絡衞生署。九人當中，四人為健身室員工，五人為顧客。

URSUS Fitness在fb指健身中心前天已有員工不適，當日中午起已取消課堂及暫停營業。該健身中心並無分店，主打高強度的運動訓練，課程包括肌肉訓練、拳擊、泰拳等。健身中心的fb專頁顯示不少教練和學員均為外籍人士，專頁去年12月4日上載短片，兩名正打拳的男子並無戴口罩。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜指出，健身室向來是傳播病毒的高危場所，例如健身課堂上會有身體接觸，共用更衣室期間又通常不戴口罩，做運動時亦難以長時間戴好口罩，即使有戴口罩，口罩一旦被汗水沾濕，保護力亦會減低。而病毒可以在健身器材的金屬表面存活一段長時間，亦有難以清潔的罅隙，若使用病人用過的器材，就有機會感染。港大醫學院公共衞生學院早前的研究發現，武肺病毒可於不銹鋼表面存活四日，而澳洲「聯邦科學與工業研究組織」最近研究更發現，病毒可在塑膠和不銹鋼表面存活六日。

林認為今次事件或反映URSUS Fitness有防疫漏洞，但健身室一向有加緊防疫，毋須因今次事件勒令所有健身室停業，否則對其他健身室「唔公道」。

業界憂政府藉機逼接種

健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎指出，健身業界一直做足防疫措施，之前並無發生大規模感染，卻無辜被下令停業半年。他擔心若再要他們停業，健身業將會繼戲院業後成為另一大規模倒閉的行業。他估計，「政府會借今次事件搵我哋過橋，之前冇人裝安心出行，就要我哋做，𠵱家啲人唔敢打疫苗，就會規定打咗疫苗至可以去健身中心，每次都係咁樣」。

URSUS Fitness出現多宗確診，該處所職員及訪客須強檢。另外，政府早前在天水圍天富苑範圍抽取污水樣本，發現持續呈陽性，雖涉事大廈及四間學校無個案，但因學校正進行面授課堂，相關學校包括天水圍金巴崙長老會耀道小學等一併納強檢。