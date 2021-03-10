【沙田站暴動案】

【本報訊】前年9月「和你塞3.0」，大批市民在沙田港鐵站與防暴警爆發衝突。年輕電腦技術員被指用電筒照射督察，遭眾警制服兼拉進車站控制室，示威者見狀向警員掟疑似月餅罐等物圖救人。事後一對中年男女被指有份擲物和阻止警員關門，被控暴動罪，技術員則被控拒捕及管有雷射筆，案件昨開審。督察昨憶述追捕以電筒照射他的黑衣人經過，自言當差16年從未遇上類似事件，更言「曾經感覺到自己可能會死」，庭上公眾聞言訕笑。

案發前年9月7日，首被告女經理劉婉玲（46歲）及任職活動策劃員的次被告謝嘉綸（44歲），被控與其他身份不詳者參與暴動。首被告另被控一項襲警罪，指她襲擊督察1663劉俊豪。第三被告電腦技術員李俊霖（28歲）則被控拒捕及管有攻擊性武器兩罪，指他抗拒劉及在沙田站B出口管有兩支雷射筆。

被疑似月餅罐擲中

劉稱當晚看見一名蒙面黑衣人以電筒照向他，令他難看東西，看不到那人是男是女。及後黑衣人逃跑並跌倒，他成功制服對方。此時一名男子上前詢問黑衣人姓名，劉見現場混亂，為免有人搶犯遂推開該男。未幾黑衣人站起，劉即用警棍打其左腳，再將他按在地上並推入車站控制室，其間黑衣人反抗，更咬其前臂導致瘀痕，劉也感到有不知名硬物撞到後頸。控方片段顯示，有人拾起地上疑似月餅罐掟向劉。

控方播放傳媒片段，顯示警署警長50843向記者噴胡椒噴霧，而劉則在制服一名黑衣人時揑他的頸，另一藍衫軍裝警亦上前按黑衣人頭部。未幾有人叫：「唔好！斷頸呀！」劉隨即向圍觀人群噴胡椒噴霧。

控方開案陳詞稱，以強光照射劉並欲掙脫警員控制的黑衣人，正是第三被告。控方亦指，警員制服第三被告期間，戴口罩首被告向警掟縮骨遮，沒蒙面次被告則用遮制止警員關上控制室門。事後劉報稱頭暈嘔吐，送院證實頭部輕傷，手臂發紅和腿部擦傷等，獲批三天病假。聆訊今續。

案件編號：DCCC33、193/20