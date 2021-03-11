市⺠早前在銅鑼灣時代廣場發起「和你Lunch」，其間有「正義姐」之稱的教師藍雪寶與同伴帶國旗踩場抗議，與示威者爭執，最終藍雪寶遭「私了」。一名聽障男生被指多次用手機毆打藍的頭部，而與藍同行的女商人則涉推撞在場人士並以國旗施襲。男生與女商人分別被控傷人及打鬥罪，由於男被告是聽障人士，早前案件開審時聽取證供有困難 ，裁判官將案件押後至今天，讓法庭安排傳譯員及即時字幕顯示聆訊內容設施。藍雪寶今作供憶述遇襲經過時揚言：「我驚我會死。」

控罪指男被告蔡俊軒（23歲）於去年2月21日在銅鑼灣時代廣場外非法及惡意傷害女子藍雪寶，而女被告宋晞綸（45歲）則被控於同日在銅鑼灣時代廣場外公眾地方參與非法打鬥。

庭上一度不敢說出光時口號

首名證人藍雪寶透露自己亦有聽障，甫出庭即向法庭申請助聽器。裁判官鄧少雄宣佈休庭稍作安排。審訊以英語進行，蔡和藍戴上助聽器，由傳譯員將聆訊內容翻譯成廣東話。操普通話的宋則由另一名傳譯員將聆訊內容翻譯成普通話。聆訊開始及結束時，鄧官均向蔡確認他清楚明白審訊內容。

藍供稱，當日下午近1時，她到宋位於銅鑼灣的辦公室，準備參加一個到九龍區派免費口罩的義工活動。她從辦公室窗外看到時代廣場空地放有黑底白字的布匹，上面寫有光時口號。當控方問到有關口號時，藍即詢問法庭：「我係咪可以講個句嘢出嚟？」鄧官謂：「你畀緊口供，可以講你見到同聽到嘅。」藍則稱：「我睇到寫上『光復香港 時代革命』。」

未幾她下樓行至時代廣場外，打算前往會合宋的司機，準備離開銅鑼灣，其間她看見一名身穿短袖黑衫的青年主動走向宋，並以粗口罵宋。藍見狀上前用手機錄影，拍到該青年踢向宋，使宋退後，其間她突然被另一名身穿黑色連帽外套男子搶去手機。該男子隨即轉身離去，她連忙拉扯其背包，欲取回手機。

藍：我驚我會死 因為我有心臟病

藍描述當時男子多次用她的手機打她後腦勺。她用左手阻擋，男子便轉打其左邊頭部及耳朵上方位置。她稱當時因害怕想離開，卻遭男子拉扯其胸口的背包扣帶並甩開她，使她的左手、下巴和左下眼瞼皆損傷。

藍續指，宋走到她身邊時，遭一班人圍毆。一名短袖黑衣青年用右手箍她，又用膝撞肚並將她摔倒地上。她又供稱宋同樣被人打至跌倒，並有人壓在宋身上，及後被拉扯出去繼續打。她一度緊張謂：「我當時好痛，亦都流緊血，我好驚，我驚我會死，因為我有心臟病。」

作供期間，藍使用「撻」、「揈」等字眼形容自己被摔，鄧官指未能具體聯想相關畫面，故仔細問及被摔經過，惟藍回答稱：「唔太清楚，當時好亂，太快。」後來她再澄清指：「我感覺係俾人揈落地。」鄧官即問：「係揈定撻落地？」藍回答謂：「撻落地。」鄧官無奈道：「不要緊，請繼續。」聆訊下午續審。

【案件編號：ESCC1685/20】

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