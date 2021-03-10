中俄同時對美國展開了網絡攻擊，這是繼緬甸政變後，第二次測試拜登政府的「軟弱程度」。

根據《紐約時報》報道，美國企業、地方政府及主要軍事承包商使用微軟的電郵系統被中國駭客入侵，微軟採取堵塞漏洞時，再有七個新的中國駭客攻擊，試圖趁系統還未完全修復時搶快繼續盜取資料，美國國家安全委員強調局勢的嚴重性。「白宮正在採取一系列政府應對措施，評估和解決微軟入侵事件的影響」，國家安全顧問Jake Sullivan密切關注微軟Exchange的漏洞，會否對美國智庫和國防工業基地實體構成損害！

國務卿布林肯的既合作又競爭對華政策，中共以網戰作出了回應，這場「影子戰爭」其實早已開始了，拜登如在夢中。猶如布林肯今天才發現中共是頭號競爭對手。左膠政府對此束手無策，只是見步行步的模糊戰略。中國駭客入侵微軟產品前，去年底俄羅斯駭客入侵德州科技企業SolarWinds Orion平台產品，而SolarWinds Orion是美國政府機構和企業廣泛使用的系統。俄羅斯人這種方法是前所未見。駭客先在美國租雲端伺服器，入侵SolarWinds系統加入代碼，以三至六個月時間，靜候用戶更新系統時，同步下載惡意程式，一路逐步逐步滲透至18,000個用戶，令駭客取得權限，靜靜盜取所需資料。這種入侵企業產品，再滲透至目標部門的「供應鏈攻擊」，正是中俄新一波「影子戰爭」的開始。

不對稱的影子戰爭

俄羅斯吞併克里米亞就是影子戰爭的成功案例，以網絡心戰為主力，假新聞、假賬號、KOL製造社會仇恨分化，影響烏克蘭政府對政局的判斷，用民兵武裝衝突去掩飾俄軍行動，用駭客入侵癱瘓烏克蘭軍隊指揮系統，散佈不抵抗假訊息。當大家仍然以為未來地緣政治衝突仍然沿用熱戰方式，飛機大炮？可能會錯估了，熱戰風險高政治代價大，雙方都不敢先動手，但影子戰是一種不對稱戰爭，灰色地帶攻擊，可進可退，神不知鬼不覺。美國奧巴馬政府沒有將駭客問題提升至國家安全及戰爭的高度，到了特朗普2018年8月簽署行政命令，才賦予美國網路司令部更大權力，在網絡進行日常、短期的小規模戰鬥，不需要明確的總統授權。

但影子戰爭的優勢仍然在中俄手上，為何他們同時在美國以假名租用的雲端伺服器發動攻擊？因為大家清楚知道美國法律是禁止情報機構查看位於美國的電腦系統，所以中俄近期的駭客攻擊，是由私人公司發現。影子戰爭不單隱蔽，也沒有甚麼交戰規矩，受襲者甚至被蒙在鼓裏，所以才稱得上「不對稱戰爭」，而最可悲是越民主自由的社會，越容易被利用為發動攻擊的掩體。

英國首相宣佈派航母戰鬥群伊莉莎白女王號來南海「自由航行」，參與美日沖繩軍演，上周英國傳媒同一時間報道，計劃駛入南海的英國航母戰鬥群，可能會受到中共的網絡攻擊，還是英國人聰明，先此聲明，喝止來自中國的軍事網絡攻擊。

劉細良

時事評論員