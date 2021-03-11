網⺠前年11月發起「三罷」 及「黎明行動」抗爭活動，大批市⺠響應號召。有公開大學男學生涉於上水拆毀路邊鐵欄，遭警員發現及拘捕。他早前被裁定刑事毀壞罪成，案件今判刑。辯方一度要求再為被告索取社會報務令報告，惟裁判官黃國輝引述被告的感化官報告指，被告仍持否認錯誤的態度，故拒絕辯方要求，判被告進入更生中心。被告進入囚室時，公眾席上多人向他呼叫：「撐住呀！」

被告張文軒（20歲），辯方求情指被告對事件感到懊悔，明白應以合法方式表達意見，又指被告的報告內容正面，要求法庭再進一步索取社會報務令報告，讓被告可於開放式情況下進行更生。

惟黃官指，被告破壞公共設施，拆掉欄杆，一旦馬路發生意外時，車輛有可能剷上行人路，對路人構成威脅。黃官又指破壞行為嚴重，適合判處監禁，並指報告顯示被告仍然持有否認錯誤的態度，不適宜判處社會服務令，故判被告進入更生中心，接受規律式訓練。

案情指，案發時警長8117駕駛警車經過上水新運路及掃管埔路， 看見包括被告在內的四名男子正在拆除路邊鐵欄，其後將鐵欄放在地上。警長與同僚立即下車追捕他們。張與其餘三人逃跑的方向不同，逃跑時扔掉背囊，及後失足倒地。警長及警員10811合力制服被告，並替被告鎖上手銬拘捕。

【案件編號：FLCC892/20】

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