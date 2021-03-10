【本報訊】患有妄想型思覺失調的毅進男生，為追求心儀「警嫂」莫雅莉（圖），到女方工作地點守候，更尾隨往廁所，早前被裁定遊蕩罪成。案件昨判刑，精神科報告建議判處住院令，強制接受精神科治療，惟辯方指被告曾在五年內減肥100磅，會以減肥的決心改過自新，希望毋須強制入院。最終裁判官判他接受三個月住院令。

診斷妄想型思覺失調

被告鄧梓軒（23歲）早前被裁定罪成時情緒激動，斥警方濫捕，大叫「應該拉啲警察先啱」，又呼喊要報警；連親友亦指「佢係short short哋」，要求庭警不要傷害他。

暫委裁判官黃子豪將他還押小欖，索取精神科報告再判刑。報告透露，被告去年被診斷患有妄想型思覺失調，有被迫害的意念。

辯方指被告已還柙兩周，吸取很大教訓，明白到人際相處要有耐心，決定改過自新，重讀毅進課程，過正常生活；並透露被告曾在五年內減肥100磅，會以減肥的決心改過。辯方續指，正常的社交生活有助被告盡快康復，希望毋須強制入院。

惟黃官認為，被告去年被診斷患有妄想型思覺失調，情況日益惡化，院方轉介他到精神科專科，但被告沒依期覆診，擔心他出院後沒有動力覆診。黃官直言，若被告未有及時接受合適治療，將對他自己及社會構成傷害，最終依報告建議判處強制住院令。

案發於去年9月5日，被告在九龍城廣場某美容院外遊蕩，導致女子莫雅莉擔心。

案件編號：KCCC2217/20