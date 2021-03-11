新一屆由北京「整頓」後的立法會，直選議席料大減，反而由小圈子選出的選舉委員會，無論最終是40席或30席，料成立法會「最大黨」。其實香港主權移交後的第一及二屆立法會也有選委會界別，首屆為10人、第二屆減至6人，隨着立法會增加民主成份，選委會於第三屆立法會、2004年全面退場 ，估不到17年後「強勢翻生」。選委會清一色為親北京陣營人士，過往在議會的言論極左，如曾發表「洗頭艇」論的港區人大代表吳亮星便曾循此界別晉身議會，相信立法會內「忠誠的廢物」往後表現更「突出」。

選委會議員毋須面對直選洗禮，本質上是北京在立法會的代理人；由1998年至2004年，他們在議會代表的利益、發言以至投票立場，明顯極致保皇。

吳亮星、劉漢銓、楊耀忠、范徐麗泰、吳清輝、馬逢國、何世柱、蔡素玉、陳鑑林及朱幼麟（近年立場傾向民主派）是首兩屆立法會選舉委員會界別議員，當年在議會投票立場，除了因為要擔任主席而要「保持中立」的范徐麗泰，全也是撐政府、挺北京。

陳鑑林曾被形容為「民主派狙擊手」

《蘋果》翻閱他們當年如何在議會替北京保駕護航。例如民建聯陳鑑林在1999年居港權案，大力贊成人大常委會釋法。他指，港府要求人大常委會作解釋，不會令本港法治死亡，反而會提升本港的繁榮及穩定。當年的《星島日報》曾以「民主派狙擊手」稱呼陳鑑林，指他勇於向民主黨開炮，相當「唔惜身」。

上屆循金融界再重返立法會的吳亮星，立場既紅且左。他2004年在任議員時，在立法會討論政改時已貶英褒中，「香港在回歸以後所擁有的『高度自治』、自由及民主成果，相比殖民地時期不但沒有被削弱，反而大大增加。」一些自動當選的功能組別素被批評是「食政治免費午餐」，諷刺他們毋須經選舉便可做議員，吳亮星卻有另一番見解：「工商界與中產專業人士決非好像一些旨在分化社會的論調所言，要享受政治免費午餐，相反，他們負擔了香港絕大部份的稅收，為社會公共開支作出了巨大貢獻。如果說這是政治午餐，這肯定是高消費的午餐。」

吳亮星早在04年抽秤香港電台

替北京做代言人，豈能不在議會批評香港電台？吳亮星在2004年的立法會財委會，當面向時任廣播處長朱培慶批評港台主持人言論「煽動」：「港台某些節目主持人所持的政治立場，港台部份時事及個人意見節目往往立場一面倒，而且帶有煽動性。港台在聘任節目主持人時應格外小心。」

咬着議員違反就職誓詞批鬥，吳亮星早在2004年已開始。吳當年提出，為針對議員有背離愛國愛港行為，提議由立法會成立小組，處理對議員違反就職宣誓等政治操守的投訴。

教聯會楊耀忠同樣以選委會身份晉身立法會。他當時已提出愛國的「洗腦教育」，2004年辯論施政報告時，他批評相當部分青少年的國民身份認同感低，促請政府拿出決心，加強並督促德育及公民教育在各校的推行，並設立教育交流基金，加強香港和內地的教育交流，培養學生的對國家的情感與承擔。

主權移交初期，這批選委會議員尚且如此擔任北京的重炮手，17年後選委會復活，日後的選委會議員的言論和投票立場，料不會有任何懸念。

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