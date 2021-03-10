【本報訊】一名居於葵涌海峰花園第一座的58歲男子昨日確診，他上周三開始發燒，但拖了五天才接受檢測，其間更四出用膳，曾帶病光顧葵涌、長沙灣及太子等多間食肆。

長期病患婦不治

衞生防護中心公佈，昨日其中一宗新增源頭不明個案第11128號58歲男子，住葵涌華景山路海峰花園第一座，於深水埗醫局街怡高工業中心工作，為一名公司管理人員。他本月3日發燒，惟延至本月8日始遞交樣本並確診，最後上班日期為本月5日。

據衞生防護中心的資料，患者在病發前後曾到多處地方，3月1日曾到西九龍海庭道香港紅十字會總部邵逸夫樓，及光顧華景商場的百份百餐廳；5日曾到怡高工業中心的泰華食堂及長沙灣喜韻商場的意樂餐廳；6日到洗衣街翡翠海鮮酒家；7日到葵涌新都會廣場的敏華冰廳。

至於五次檢測均呈陰性、最終於聯合醫院抽取支氣管分泌物才驗出呈陽性的26歲男病人，昨日亦確診，成為第11123號個案。他居於將軍澳厚德邨德安樓，於賽馬會香港心理衞生會樂道居殘疾人士院舍任職活動助理，院舍內50多名院友及20多名工作人員已撤離送往檢疫。

另外，本港再多一名武肺患者離世。伊利沙伯醫院公佈，一名86歲有長期病患的女病人（第10953號）昨早9時30分去世。她生前居土瓜灣美景樓1期，入院僅兩周。本港累計有203名患者不治。