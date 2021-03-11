20歲男生去年初於油麻地彌敦道遇警截查，及後被指管有雷射筆、索帶及對講機，早前於九龍城裁判法院承認在公眾地方管有攻擊性武器、管有適合作非法用途工具及無牌管有對講機三罪，今日獲判240小時社會服務令。裁判官鄭念慈判刑指出，社會服務令已能在更生及阻嚇方便起作用。

被告文永發被控於去年1月25日在彌敦道560號外公眾地方，管有一支發出雷射光束的裝置、三袋膠索帶及一部對講機。

辯方大律師進一步求情表示，感化官在報告中指被告經還柙後已深切反省，表達悔意並承諾不再犯事。大律師遞上排球教練信件，指他願意繼續教導、支援及支持被告，避免被告重蹈覆轍。信中更指他將邀請被告同住，為他提供一個安穩的家，灌輸正確價值觀，回饋社會。

裁判官鄭念慈判刑指出，被告經還柙一段時間後已深刻反省，基於他的年齡，不考慮監禁。被告坦白認罪，背景良好，認識到不正確的行為。而排球教練亦願意引導被告建立正確價值觀，且報告顯示社會服務令能在更生及阻嚇方便起作用，因此判處240小時社會服務令。

【案件編號：KCCC1811/20】

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