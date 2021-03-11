47人因參與民主派初選而被控串謀顛覆國家政權案，總裁判官蘇惠德上周批准其中15人保釋，律政司迅即追殺其中11人，要求覆核保釋決定，令11人須繼續還柙。高等法院法官杜麗冰今早處理律政司對黃碧雲及伍健偉的覆核申請，她表明將會即日裁決。

黃碧雲繼續由資深大律師夏博義代表。黃碧雲穿著青色外套從囚室步出後，向旁聽人士揮手，看來精神不錯，黃的丈夫佘雲楚及另一女親友揮手回應，余雲楚開庭前向太太豎起手指公。黃在開庭前亦隔玻璃與律師團隊商討文件及傾談。

總裁判官蘇惠德上周經過馬拉松式開庭，批准劉偉聰、林景楠、楊雪盈、呂智恆、黃碧雲、伍健偉、張可森、何啟明、施德來、李予信、鄭達鴻、譚文豪、郭家麒、彭卓棋及柯耀林保釋候訊，惟律政司隨即引用《刑事訴訟程序條例》第9H條，申請覆核保釋決定；按照法例，15人須繼續還柙，等候48小時內帶上法庭。

而在帶該15人上高院前夕，律政司改變主意，放生劉偉聰、林景楠、楊雪盈及呂智恆四人。

此外，戴耀廷撤回保釋申請。其餘被告則不獲准保釋，包括區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、黃子悅、尹兆堅、吳敏兒、譚凱邦、何桂藍、劉頴匡、楊岳橋、陳志全、鄒家成、林卓廷、范國威、梁國雄、岑敖暉、王百羽、余慧明。案件5月31日再訊。

其中7名被告放棄行使8天覆核保釋的權利，包括趙家賢、鍾錦麟、劉澤鋒、譚凱邦、李嘉達、范國威及劉頴匡，其他被告將於明天再提訊申請保釋覆核。

【案件編號：HCCP113、117/20】

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