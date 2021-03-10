特首林鄭月娥於周一見傳媒，從北京回來，第一件事是趁三八婦女節交代婦女發展工作進展，然後才講香港人可能已不太關心的所謂「完善」選舉制度。

若說現屆政府的婦女工作有何成就，大抵就是一次又一次證明「妹仔」也可以當特首，抗疫她感謝中央，救經濟她又感謝中央，「完善」選舉制度，她又說難自行處理，再感謝中央；《施政報告》她要「等埋中央」，GDP被深圳超越她又「不介意」⋯⋯明眼人一看，也不知這個據說全球人工第二高的政府首長，到底有甚麼事情是可以自己處理。

林鄭記者會之後，食衞局局長陳肇始與公務員事務局局長聶德權一同見記者，陳局長的工作能力同樣早已備受質疑。由社區檢測，到今日疫苗接種，都是由公務員事務局參與（甚至是主力）統籌，但兩者怎看也是食衞局的工作範疇，就算分身不暇，怎說也是民政事務局比較接近。林鄭月娥偏偏就搵幾乎完全風馬牛不相及的公務員事務局，剛好前兩者的局長也不是政務官出身。

林鄭不可能不明白她手下局長的能力，否則不會如此安排，但用不着看這些官場微妙安排，陳局長的工作能力，看其說話就最清晰。陳局長每次答問題都令人懷疑，她到底懂不懂中文？明明記者問的是一回事，局長總是重複她的開場發言，記者幾乎可以不用筆錄，因為已知不會有答案；建制大炮何君堯早前也形容，她是「壞咗嘅錄音機」。

港官的集體自欺欺人

女性問責官員尚有律政司司長鄭若驊。大家都知道，司長講英文好過中文，但對於港版國安法，一部生效前完全無人知道內容，連法定英文文本都沒有的法律，她完全不覺得有問題。前年聲稱移交逃犯制度有所謂漏洞，結果已簽的移交協議到今天有一半失效，本來無人意識的漏洞，一修補就變大，還揚言要發展甚麼仲裁中心？司長捍衞不到香港的法律地位，只是很成功地提高了自己的「份量」。

不是說男性問責官員無問題，但光是這幾位女官員已教人搖頭嘆息。這個問責團隊把經濟復蘇的期望都擺在疫苗上，到底疫苗有沒有效，誰也說不準，倒是想起列根選總統時說的一個笑話：「『經濟衰退』係你鄰居失業，你自己失業就係『經濟蕭條』，而卡特總統失業就係『經濟復蘇』。」

每個月出糧出現金的林鄭應該思考一下，「積薪歷火非無事，識者能知火未燃」，世界不是圍住特區政府來轉，有些問題不是愛將講句「呢個都係好嘅」或者「唔係壞事」就可以解決。學返曾國衞局長個港女tone：自欺欺人都有要有個譜囉，講真。（BTW當日曾局長講區議員宣誓的記者會，政府未有上載逐字稿，是否新聞主任都不懂如何修飾？）

李瑜

自由撰稿人