【本報訊】新一期綠置居計劃最快5月接受申請。房委會擬以市價五折推售全新的鑽石山啟鑽苑共2,112個單位，建議售價由118萬至385萬元不等，申請人最低只需支付約6萬元首期即可「上車」。房委會同時推售523個柴灣蝶翠苑及青衣青富苑貨尾單位；並首次將約800伙「租置計劃」單位納入今期計劃內，即今期共有3,435個單位可供綠表人士購買。

房委會資助房屋小組委員會下周一討論有關的訂價建議。房委會參考今年1月鄰近啟鑽苑的私人及居屋屋苑成交資料，按市價五折訂價，建議單位售價由118萬至385萬元。綠表申請者只需支付樓價5%作定金，以最平單位計算，申請人只須付約5.9萬元首期，即可成為業主。

最大單位481平方呎

啟鑽苑共有三幢樓高39層的大廈，單位實用面積由184至481平方呎不等，當中約800伙、即佔總數38%單位面積為274至287平方呎，而最細單位面積僅得184至186平方呎，約有259伙；最大面積單位為437至481平方呎，約有567伙，佔約27%。項目最快2023年11月落成。

該屋苑西面是鑽石山綜合發展區公屋項目第一期，東面是居屋啟翔苑，毗鄰港鐵鑽石山站，料會吸引不少公屋戶申請。

房委會亦將一併推售上期「滯銷」的523個柴灣蝶翠苑及青衣青富苑貨尾單位，該批單位全屬面積不足200呎的細單位，值得留意的是，今期青富苑貨尾單位市價五折後，平均呎價為5,480元，較首次推售時平均呎價5,460元略高，以青富苑一個187呎單位計算，若買家今期購買，要多付約3,740元。

此外，房委會首將約800伙「租置計劃」單位納入今期綠置居計劃。消息透露，房委會稍後在回收單位中揀選800伙，單位位置及售價有待決定。租置單位售價會沿用現有定價機制，消息指截至今年1月，未售的租置單位定價介乎14萬至126萬元，折扣率為市值82%至85%。房委會會先翻新該批單位才交予買家。

綠置居最快今年5月接受申請，7月攪珠、9月揀樓。項目只限綠表人士包括公屋租戶及已通過詳細審核的公屋申請人等申請。當局建議受公屋清拆計劃影響的家庭申請者優先揀樓，其次為家有長者家庭申請者，設800個配額，然後為其他家庭及一人申請者，也會預留300個單位供一人申請者。

青富苑貨尾加價出售

房委會將在觀塘「綠置居」銷售處提供標準單位室內間隔模型、建築模型和項目資料供申請者參考，申請費用為250元，可親身交表或網上申請。

房委會資助小組成員兼公屋聯會總幹事招國偉指今期綠置居貨尾單位全屬「細單位」，售價卻不減反加，「（青富苑）上次賣唔晒，今次就更加賣唔晒」。認為青富苑單位應減價推售，他指租置計劃單位面積普遍較大，相信對公屋居民有較大吸引力。