全國人大會議今（11日）下午在北京大會堂閉幕，表決通過「閹割」香港選舉制度的決定草案，建制派同日「曬馬」舉行記者會，宣佈成立「香港各界撐全國人大決定完善選舉制度連線」，指會舉行街頭及網上簽名大行動支持「閹割」方案。而在今早方案獲通過前的上午10時，網上聯署已啟動，截至傍晚近6時有5.8萬人簽署，簽署人數「光速」增加，1分鐘內增加近200個簽名，有人懷疑其可信性。

今日有份出席記者會的連線召集人除建制政黨領導人物，包括民建聯主席兼政協委員李慧琼、行政會議成員兼新民黨主席葉劉淑儀、行政會議成員兼自由黨主席張宇人外，還有多名商會代表，包括廠商會會長史立德、工總主席葉中賢、中總會長袁武等，教聯會主席黃錦良以及工聯會立法會議員麥美娟亦有現身。

仍在北京的連線總召集人、全國人大常委譚耀宗亦率先拍片於記者會上播放，他稱改變選舉制度有利香港長期繁榮穩定，避免「反中亂港分子」透過選舉破壞香港、避免「黑暴」捲土重來，呼籲市民積極參與連線發起的簽名大行動。中總會長袁武則稱，香港日後可按新選舉制度選出真正為香港做事，擁護國家統一、安全及發展利益的人士。他指，商界希望有平穩的營商環境，相信日後香港除作為貿易及金融中心外、還可執行建設國際創科中心的國家任務。

政務司司長張建宗亦在北京通過草案前，親身到連線的街站簽名表忠，指「愛國者治港」是全面、準確落實「一國兩制」方針必須遵循的根本原則，更是「一國兩制」成功的要素，故完善香港選舉制度是當務之急、刻不容緩，確保香港的管治權掌握在堅定的愛國者手中，特區政府會作出全面配合，做好本地立法及社會解說工作。

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