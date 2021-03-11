早前成功將《星島日報》賣盤的全國政協常委何柱國一直盛傳與特首林鄭不和，早前《蘋果》已披露林鄭若去馬選特首，他會入閘挑機。何柱國今天接受無綫訪問時公開表明考慮選特首，但稱不是為了勝選，而是要與林鄭辯論：「如果林鄭月娥特首出嚟再參選特首，我就會一定出嚟。因為我嘅目的，就係想搵個機會同佢辯論。因為佢嗰時講過一句說話，佢認為佢『建設多過破壞』，我就對呢句說話有啲唔同睇法。所以我想睇吓佢建設咗啲乜嘢。」問及林鄭任內破壞了甚麼時，何拒絕言明，只說：「所以我哋大家辯論囉！」

對於中央決定「完善」香港選舉制度，並會將立法會增至90席，當中由選委會互選的議席佔30或40席。何柱國認為，即使日後選舉委員會再加300人至1,500人，商界的力量也不會攤薄，因為不少政協也是從商。

他又聲稱，較多選委進入立法會可以彰顯「行政主導」：「根據《基本法》行返行政主導，同埋港英政府時間都係行政主導，而且港英行政主導嗰陣，我哋香港好好、經濟好蓬勃，咁你行返20、30、40席，個行政主導就少啲干預嘞。正式嚟講，都係有廣泛代表性㗎喇，你唔好睇政協嗰啲人全部會跟住中央政府投（票）、或者跟住特區政府投（票），因為每人都有每個人嘅理念。」

問到日後選特首、立法會時都可能要獲一定數量選委提名時，何則指，選委會按過往言行考慮對方是否「愛國者」，並稱有關決定屬「個人判斷」，不會有任何來自政府或中央的壓力。

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