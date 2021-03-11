多名民主派因不同案件，至今仍遭政權還押待審。今日（11日）續有不少親友到荔枝角拘留所探望仍在柙的民主派。探訪民主黨前主席胡志偉的前立法會議員邵家臻指，胡對黨友黃碧雲終獲法庭批准保釋感鼓舞，他亦對此鬆一口氣。而劉頴匡的女友黃于喬（Emilia）今日帶走男友早前連續穿着4天「馬拉松式」應訊的衫褲清洗，笑言衣物的味道猶如「生化武器」。

多名早前因參加民主派初選而被控「串謀顛覆國家政權罪」的民主派人士，今日續有親友到荔枝角拘留所探望。據了解，當中包括前立法會議員范國威及區議員李予信的親友。今日的探訪輪候時間較平日長，不少人至下午1時半後才離開拘留所。

前立法會議員邵家臻及莫乃光今早專誠探望早前遭撤銷保釋的民主黨前主席胡志偉。邵表示，囚室內的消息頗為靈通，當他們與胡會面時，胡便馬上與二人分享黨友黃碧雲獲釋一事，並為此感到鼓舞，希望民主派其他人士亦平安。

胡志偉對黃碧雲獲保釋鬆口氣 獄中「慳住」睇書擬進修

邵續表示，雖然黃及一眾民主派人士所受到的罪名指控是莫須有，但當得悉她獲釋時，仍感鬆一口氣，坦言此刻內心百感交集。邵又稱，胡現時身心皆有長期被拘留的準備，但他仍積極看書並考慮進修，「佢仲話啲書要慳住睇，因為（每月）得6本」。邵又稱，由於民主派人士的親友探訪往往只獲安排最貼近懲教署職員的1號窗口，故他們探訪的輪候時間會比一般市民長。

劉頴匡女友見囚衣繡男友名感難過

另外，現時同樣還押荔枝角拘留所的劉頴匡，今亦繼續獲其女友黃于喬（Emilia）探望。Emilia離開時提着一大袋衣物，她稱這是劉被捕及接受「馬拉松」審訊時連續4天所穿着的衣物，笑言衣物已有濃烈異味，猶如「生化武器」。她並指劉頴匡更告知不敢在囚室內查看她早前寄給劉的相片，「可能係我寄畀佢啲相比較性感，佢話怕羞唔敢睇。」但她坦言，當今天看到劉的囚衣上終於繡上其名字時，難免會有點難過。

信件收集點

彭卓棋：香港赤柱馬坑邨駿馬樓2號地下

王百羽：天恒邨恒麗樓地下

劉頴匡：沙田顯徑邨顯祐樓地下8號

鄭達鴻：炮台山長康街20號中天樓地舖（傅佳琳陳嘉佑議員辦事處）

李予信：炮台山長康街20號中天樓地舖（傅佳琳陳嘉佑 議員辦事處）

張可森：屯門石排頭路15號翠林花園地下11B號舖（潘智鍵區議員辦事處）

胡志偉：九龍黃大仙雙鳳街16號1樓（鄧惠强議員辦事處）

譚凱邦：荃灣蕙荃路22-26號綠楊新邨平台地下（近H座） 或馬灣大街村中218號地下B室

余慧明：尖沙嘴柯士甸路20號保發商業大廈1603室

伍健偉：天水圍嘉湖+WOO一期251室（關俊笙、林進及侯文健議員辦事處也代收）

岑子杰、梁國雄：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室（社會民主連線收）

「快必」譚得志、「慢必」陳志全：九龍灣宏光道7號興力工業中心619室（人民力量收）

朱凱廸：元朗水邊圍邨康水樓地下101室

岑敖暉：上環郵政局郵政信箱33854號

袁嘉蔚：田灣田灣邨田麗樓地下8號

何桂藍：九龍中央郵政局郵政信箱73962號（信封面毋須註明收件人）

黃之鋒：九龍中央郵政局郵政信箱73962號 （信封毋須註明姓名）

吳敏兒：九龍彌敦道557號永旺行19樓（信封面註明：去信予吳敏兒）

徐子見：柴灣漁灣邨漁順樓地下29號舖（信封面請註明：和你做筆友／和你寫—給子見）

劉澤鋒：小西灣富景商場1樓112號舖曾因瑩議員辦事處

民主黨 : 九龍彌敦道776-778號恆利商業大廈4樓

其他被囚者：九龍荔枝角青山道485號九龍廣場1101室（由石牆花代寄送）

註：部份組織仍在整理收信資料，稍後再有詳情

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！