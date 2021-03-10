名不正，則言不順。官方口徑謂「完善選舉制度」，但庶民不能人云亦云，凡事必先正名，首先要明白此非「完善」，實乃「完結」；更不是選舉，只是喬裝選舉。

撕毀承諾、顛倒常識之後，沒甚麼值得討論，但可以檢視一下各路人馬的處境。

特首變作帶路人：人大常委2004年釋法後的「政改五部曲」，特區行政長官總算在政制改革程序中，字面上有主導角色：由特首提出議案、同意立法局通過之改革、再報備全國人大，五步中佔三步。是次完結選舉，要修改法律作喬裝，林鄭看着全國人大違法違諾，擺出甘之若飴的姿態，謂感受「圓滿」；她搖身一變，成為一位帶路的司機（對不起各位車長，希望你不會感到冒犯）。

完結選舉，又想練成「法律組合拳」（人大常委會委員長栗戰書語），要匆忙鑄造法律武器，修改超過20條法例，過程未經深入討論，硬上弓、倉卒行事，又是「好打得」的林鄭出場的時候。不諮詢、不商量，短時間內盲改法例，隨時撼頭埋牆，熟悉官場程序的林鄭成為一位稱職的帶路人，乘客永遠是對的，你想怎樣完結選舉，林鄭就帶領官僚，避過法律荊棘與沙石，自詡技術高超、使命必達，這就是林鄭的剩餘價值。最後車毀人亡、功成必有林鄭之貢獻。

忠誠廢物大執位：特區政府沉淪史之中，有很多香港人熟悉的臉龐，我們細細個已經喺電視見到佢，由八九六四譴責鎮壓到瞬間變臉仰望權力，從來沒有人知道這幫人何德何能。廿多年來，他們天時地利佔盡，卻依然人心不歸，孕育出反抗新一代。中央「智囊」們耐不住，開口明言不要「忠誠的廢物」、謂有些所謂愛國者只是「假忠誠」、「只懂表態」，中央要「能人」；真小人、假博士、執葉律師，人人自危。

遊戲規則翻天，直選議席減，忠誠廢物本來已經爭崩頭；選舉委員會屍變還陽，變作立法會「較大比例」，清華幫、中聯辦幫、同鄉會幫，人人躍躍欲試，一場全國忠誠運動會開鑼。中央英明，完結選舉之時刻意增加議席，想避免各路人馬吃相太難看，但忽然出現的政治真空，忠誠廢物之間惡鬥難免，腥風血雨的批鬥整風運動隱然成形。

資審委員會操議員生殺大權

最大贏家乃港澳事務官僚：觀一直以來全國人大與政協之選舉及推舉，都屬中聯辦協調主導，中聯辦名單一出，誰與爭鋒？日後不只選舉委員會大比例議席由中聯辦及主管港澳事務官僚主導，從而直接主導各種利益與實權的分配，他們更將主導新權力核心「資格審查委員會」，「全流程」掌握任何議員之愛國美德，操生殺大權；所脅之人，不限消失議會中的反對派，更會眷顧一眾喬裝忠誠的廢物，或不夠忠誠的能人。

泛民政黨失語轉型：攬炒來到，一切本應是預算之內，但各民主派政黨似乎費煞思量，未知前路，以後選或不選？做不做政治花瓶？眼前的政治狗洞，會否屈辱彎腰？黨綱政綱，還能爭取甚麼？還有甚麼可以說？陷入失語狀態之時，可以考慮轉型「白紙黨」，政綱口號，可以八張白紙「XXXX，XXXX」或五張白紙「XXXXX」表達，後選舉之政治，一切留白，訴求在心中。苟活之時，不忘荒謬。

香港人的寵物時代：曾有人形容，西藏人就像國家的寵物，龍顏大悅時，稱讚你文化獨特、心靈淨土、民族和諧；但只要你稍有不滿、以下犯上，就立刻變臉，兔死狗烹。香港人，你被設定的新角色是一頭寵物，只要乖乖服從，你會有糧吃、有安舒生活；但不要向主人怒目，謹記要溫順馴服，好好練習忠誠的模樣，得主子歡心，你有前途。

香港人面對巨變，請不要遺忘、不要麻木、不要習慣。還可以發光的，不必等候炬火；還會微笑的，可以送上鄙視與憎惡；看見繁花似錦，不要忘記地下的骸骨；潛伏着的忍者，請隱藏你的影子。

區家麟