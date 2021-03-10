【本報訊】以山勢險要見稱的飛鵝山自殺崖發生行山意外，一名有廿年行山經驗的退休保險經紀，前日獨闖自殺崖後失蹤。消防員昨凌晨通宵搜救，終在險要的佇鷹石尋獲事主，當時他身受重傷昏迷不醒，由直升機救起送院證實死亡。涉事自殺崖意外頻生，今次是今年首宗行山墮崖奪命事故，警方初步懷疑事主迷路失足導致意外。

59歲死者余國強，生前任職保險經紀。其女兒稱，父親兩年前退休，一直熱愛行山，有20年行山經驗，且每周都行山。余每次行山都有交帶，除定時與家人聯絡，也會透過WhatsApp報告行蹤，詎料今次卻發生意外。

本周二早上7時許，余身穿黃色風褸及黑色長褲，離開小西灣寓所獨自出門行山，約9時到達牛池灣，其間他拍下現場照片與家人分享並報平安。約兩個多小時後，他到達自殺崖，也向家人傳來一張通往山徑小路的照片，但之後失去聯絡。由於余平日行山最遲會在傍晚約6時返回家中吃晚飯，但當晚7時家人發現他逾時未歸，多次致電其手機，發現接通但無人接聽，WhatsApp亦顯示收到訊息，卻未有回應。

佇鷹石尋獲 送院搶救不治

家人越等越擔心於是報警，同時上載余離開寓所時身穿黃色風褸、黑色運動褲、並攜有黑色背囊及背囊上有橙色牌的照片在網上呼籲尋人，並附上余當日早上11時23分上載的最後行山相片。

警方前晚接報後展開搜救工作，包括消防員及民安隊等大批救援人員，通宵登上飛鵝山自殺崖一帶搜索，但因天色陰暗及大霧影響搜救，至昨凌晨2時許，政府飛行服務隊直升機奉召出動，並利用大光燈向現場照射，但一直未有發現。至昨清晨6時許，飛行服務隊再次奉召到場協助搜索，當時余國強的家人亦趕至了解情況。

一名行山友黃婆婆看過余的最後行山相片後指，相中顯示的叢林山徑，是山友口中的「328」小路：「嗰度有舊石頭寫住『328』」。她表示該小路較崎嶇，要手腳並用，「呢度行就好牙煙，全部都係石頭，一定要好熟嗰啲人先識行」，過往該山路曾發生多宗意外。

至中午11時，消防員找到余的背囊，兩小時後終在靠近山腰位置的佇鷹石發現余，當時他已重傷昏迷，據知傷勢集中右邊身。飛行服務隊直升機其後到場將他送往東區醫院搶救，但延至下午1時21分證實死亡。事後大批家屬趕抵醫院，當得悉死訊，傷心不已，警方稍後安排驗屍確定死因。