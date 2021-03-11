北京單方面更改香港政治制度，香港民主一夜間倒退30年。立法會事隔20年再設選舉委員會議席，早前中方放風，指直選、功能組別、選委會議席分佈為「20-30-40」，如果屬實，立法會直選比例將降至22%，是香港立法機關直選歷史以來最低比例。選委會亦打破沿用逾20年的四大界別比例，新增「全國性團體」界別，加上加入每個界別都要至少有15個提名的要求，將削弱現有組成委員的影響力。

人大的決定對立法會組成有結構性改變，議席數目將從目前70人擴展至90人，分別透過選舉委員會、功能組別、地區直選3種方式選舉產生，是自2000年取消後，再設立選委會產生的議席。

直選比例2004年增至50%後維持至今

香港的立法局在1991年首次有直選，當年的60席中有18席由直選產生，功能組別以及委任或當然議席各佔21席，直選比例為30%。立法機構的直選比例之後再無走過回頭路，1995年增至33%，2000年增至40%，2004年再增至50%，一直維持至今。

人大暫未公佈未來立法會3個組別的比例，現時其中一個流傳的方案是3個組別各佔30席，即直選比例會降至33%，重返主權移交前後兩屆選舉的水平。另一版本則指直選、功能組別和選委會將分佔20、30及40席，即直選比例將壓縮至僅22%，是香港有直選歷史以來最低，比1991年更差。

選舉委員會本身的組成亦有改變，由1,200人增至1,500人，並新增第五界別，撥入原來屬於第四界別的人大、政協委員，並加入「全國性團體香港成員」，但未有解釋何謂「全國性團體」；而每個界別將維持300人，人大政協歸入第五界別後產生的空缺如何填補，決定同樣沒有解釋。

過去5屆選舉委員會一直都是維持由四大界別組成，雖然整體人數在2011年由800人增至1,200人，但界別間的比例亦維持不變。今次新增一個界別，原有界別委員的票值肯定會被稀釋；提名門檻除了增至188個，更加入每個界別都要至少有15個提名的要求，令肯定忠於北京的第五界別可以控制入閘人選。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！