民主派47人參與初選而被控「串謀顛覆國家政權罪」，當中11人獲准保釋，惟遭律政司提出保釋覆核。高等法庭今早開庭處理黃碧雲及伍健偉的保釋，決定批出黃碧雲的保釋申請。黃碧雲丈夫佘雲楚、伍健偉女友聯同元朗區議員林進及其他十多名天水連線成員、早前獲保釋的呂智恆與養母、楊雪盈、前立法會議員鄺俊宇及張超雄、深水埗區議員鄒穎恒等人今日均來旁聽。

天水圍街坊李小姐自審訊之初一直緊貼旁聽，由西九龍裁判法院跟到來高等法院，她指幾乎每次都等到凌晨送囚車，雖然長時間等待但她不以為然，「我哋都冇佢哋咁慘啦係咪，佢哋咪仲慘，冇飯食、冇涼沖、冇得返屋企。」她多番重申「我哋唔算係乜嘢吖，都唔算係乜嘢，真係唔算係乜嘢」。

與伍健偉合作多時的林進表示，與伍一起奮鬥多時情誼已像家人，他指近期幾乎每次都午夜就來到法院現場排隊輪候旁聽籌號，「好辛苦，我哋有book酒店輪更。但對比佢哋所經歷嘅嘢，好小事，大家盡量一齊捱落去。」他指好多人、好多心意已透過律師向伍傳話為他打氣。

張超雄：案中被告僅獲一探監窗口 留難了家屬

認識黃碧雲多年並曾共事的張超雄指，近日見到部分市民很熱心，又旁聽又探訪，形容這段時間好艱難，很多家屬及被捕者都未必有心理準備要扣押坐監，終身為服務大眾為理想的人，不論老幼竟然要面臨如此嚴重控罪，對大家的挫敗感好大，有市民撐緩解到很多負面情緒。

他透露探監也要很長時間，不是很順利，例如昨日去赤柱監獄探郭家麒，他8時許到場已是第二、三個排隊，排得前卻等到10時許都未見到郭，最終因事作罷離開。他觀察到裏面有幾個窗口探監，但此案被告只開得一個窗口，15分鐘見面，但連同由獄卒帶出帶入，每個被告見親友前後都要花半小時，排4、5人即要兩小時起跳，「老實講，早啲去梗係想早啲探，應該用先後次序畀人探，冇理由咁多個窗（開得一個）......我諗佢冇考慮」，他認為如果當局有要求，不想被告們互相見到面，總會有方法安排到，現時安排似乎只諗到自己方便，卻變相留難了家屬。

示威常客王婆婆慨嘆，同行的人越來越少，但要掛心的人越來越多，有案在身的她坦言下次審訊後，自己「仲有無機會出嚟」，希望大家加油。

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