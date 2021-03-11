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47民主派被控︱至親戰友續聲援 林進與伍健偉情如家人：通宵等旁聽辛苦但好小事

1小時前
林進（圖右）表示，近期幾乎每次都午夜就來到法院現場排隊輪候旁聽籌號，雖然辛苦，但「對比佢哋所經歷嘅嘢，好小事。」本報記者攝

民主派47人參與初選而被控「串謀顛覆國家政權罪」，當中11人獲准保釋，惟遭律政司提出保釋覆核高等法庭今早開庭處理黃碧雲及伍健偉的保釋，決定批出黃碧雲的保釋申請。黃碧雲丈夫佘雲楚、伍健偉女友聯同元朗區議員林進及其他十多名天水連線成員、早前獲保釋的呂智恆與養母、楊雪盈、前立法會議員鄺俊宇及張超雄、深水埗區議員鄒穎恒等人今日均來旁聽。

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天水圍街坊李小姐自審訊之初一直緊貼旁聽，由西九龍裁判法院跟到來高等法院，她指幾乎每次都等到凌晨送囚車，雖然長時間等待但她不以為然，「我哋都冇佢哋咁慘啦係咪，佢哋咪仲慘，冇飯食、冇涼沖、冇得返屋企。」她多番重申「我哋唔算係乜嘢吖，都唔算係乜嘢，真係唔算係乜嘢」。

與伍健偉合作多時的林進表示，與伍一起奮鬥多時情誼已像家人，他指近期幾乎每次都午夜就來到法院現場排隊輪候旁聽籌號，「好辛苦，我哋有book酒店輪更。但對比佢哋所經歷嘅嘢，好小事，大家盡量一齊捱落去。」他指好多人、好多心意已透過律師向伍傳話為他打氣。

張超雄：案中被告僅獲一探監窗口 留難了家屬

認識黃碧雲多年並曾共事的張超雄指，近日見到部分市民很熱心，又旁聽又探訪，形容這段時間好艱難，很多家屬及被捕者都未必有心理準備要扣押坐監，終身為服務大眾為理想的人，不論老幼竟然要面臨如此嚴重控罪，對大家的挫敗感好大，有市民撐緩解到很多負面情緒。

他透露探監也要很長時間，不是很順利，例如昨日去赤柱監獄探郭家麒，他8時許到場已是第二、三個排隊，排得前卻等到10時許都未見到郭，最終因事作罷離開。他觀察到裏面有幾個窗口探監，但此案被告只開得一個窗口，15分鐘見面，但連同由獄卒帶出帶入，每個被告見親友前後都要花半小時，排4、5人即要兩小時起跳，「老實講，早啲去梗係想早啲探，應該用先後次序畀人探，冇理由咁多個窗（開得一個）......我諗佢冇考慮」，他認為如果當局有要求，不想被告們互相見到面，總會有方法安排到，現時安排似乎只諗到自己方便，卻變相留難了家屬。

示威常客王婆婆慨嘆，同行的人越來越少，但要掛心的人越來越多，有案在身的她坦言下次審訊後，自己「仲有無機會出嚟」，希望大家加油。

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