【本報訊】立法會前議員許智峯去年12月經丹麥流亡到英國後，周二轉抵澳洲繼續國際線工作。許智峯昨接受當地傳媒訪問時，感謝澳洲政府在對外國人封關的情況下破例讓他入境，澳洲傳媒報道，許是武漢肺炎爆發後唯一破例獲准入境的社運人士。

持旅遊簽證 自費登航班

許智峯抵達澳洲後接受當地傳媒訪問，他感謝澳洲政府幫助，令他可以在澳洲仍對外國人封關的情況下，破例自費登上原本只准澳洲公民乘搭、由英國倫敦直飛澳洲的航班。澳洲廣播公司（ABC）報道，許智峯是武漢肺炎爆發後唯一獲准破例進入澳洲的香港社運人士，並指澳洲移民部長Alex Hawke辦公室暫時未回應事件。

澳洲當地報章指，許智峯今次是以有效期為12個月的旅遊簽證，周二早上抵達澳洲，會先在酒店接受兩星期隔離。澳洲傳媒SBS中文台報道，澳洲內政部一名發言人回應查詢時指，不會評論個別事件，並指在防疫封關措施下，一些非澳洲籍公民，除非屬於現有豁免類別，或者已成功向邊防處申請豁免，否則不能入境澳洲。

目前在香港的澳洲籍律師Antony Dapiran分析，許智峯今次行動將會受到香港異見人士歡迎，但就會遭到北京政府譴責。

許智峯早前接受本報訪問時解釋，轉戰澳洲是因為英國和歐洲有羅冠聰，美加地區有其他流亡人士，他不欲重複游說工作，於是決定到澳洲，澳、紐的港人社區龐大，正需要他去組織當地港人參與議會游說工作。