前年9月7日「和你塞3.0」，大批市民在沙田港鐵站與防暴警爆發衝突。年輕電腦技術員被指用電筒照射督察，遭眾警制服兼拉進車站控制室，其間示威者向警員投擲疑似月餅罐等物以圖救人。事後一對中年男女被控參與暴動，技術員則被控拒捕及管有雷射筆，案件今續審。現場督察早前供稱當日「曾經感覺到自己可能會死嘅感覺」，辯方今盤問時指出，督察制服技術員期間曾多次施暴，包括四度箍頸、拳打鼻樑、又推跌他致後腦著地等，幸倒地時獲身上背囊卸力，否則案發當天或是他「最接近死亡嘅一日」。督察一概否認辯方指控。

時任鐵路警區東鐵綫指揮官的督察1663劉俊豪昨日出庭作供時提到，以當時擔任東鐵綫指揮官兩個多月的經驗而言，本案屬單一事件，又謂當差16年來從未遇上類似經歷，更曾聲言：「我曾經感覺到自己可能會死嘅感覺。」

辯方反指警員亦經常以強光照射市民和記者

劉今接受辯方盤問時指，第三被告李俊霖（28歲）案發時用電筒強光照射他，令他看不到前方，眼部也感刺痛，因而展開追捕。辯方問劉，警員在反修例示威中是否經常用強光電筒照射市民和記者，劉表示無法回答，皆因他無份參與相關行動，不知道同袍有否使用電筒，亦稱警員沒有能達到類似效果的電筒。辯方指以電筒照射眼部本身並非犯法，劉不同意。

劉昨供稱看不到以電筒照向他的蒙面黑衣人是男是女，惟辯方今引述他在案發翌日撰寫的書面供詞內容，指劉聲言留意到那人是男性。劉承認口供確是如此寫，但自言當時只是寫錯，又強調觀察黑衫人外表時未必能完全確定他是否男性。而且以現今世代而言，除非截查時作近距離觀察，否則某人的裝束及身材，難以顯示他是男或女。

辯方又指，劉在書面供詞內稱追捕李期間視線不曾離開，與他昨日稱因轉彎導致李的身影消失約一秒的說法不符。劉承認兩者說法不同，但聲言即使遭電筒照射而感眼睛刺痛，也不影響其觀察。

辯方指出，劉制服李期間曾勒他的頸，導致李無法呼吸。李不同意，並聲言他只是要「撳低」李以使他不動彈。辯方隨即播放《香港01》直播片段，顯示劉當時以手臂箍李的頸部。惟劉看片後仍拒絕更改說法。

辯方再指，劉的兩名同袍起初沒有為李上手銬，其實是因為劉沒有指示同袍這樣做。劉不同意此說。辯方亦指，劉的同袍制服李期間沒有困難，因為兩警各只用一隻手控制李。劉則稱同袍另一隻手拿著警棍。辯方再指，劉在李還沒起身前便已用警棍打他的腳。劉不同意，並稱：「個人未企直都係企起身㗎啦。」

同袍制服被告時面露難色 鐵路警區同袍普遍較年長

盤問下劉稱，有見李站起後打算逃跑，遂快步上前，將李從後推落地。他承認當時沒想過此舉會令李後腦著地。辯方聞言指，其實那時李的後腦確曾著地，所幸他依靠背著的背囊卸力，否則案發當天「可能係第三被告最接近死亡嘅一日」。劉不同意辯方所說，也否認行動時沒有考慮對李帶來的安全風險。不過，劉承認當時有更安全的方法制服李，並同意當時聽到有人大叫「斷頸」，但他不知那人為何這樣叫。

辯方亦指，李再度遭警員制服期間，臉部曾觸碰地上的胡椒噴霧，也被月餅罐等現場物品撞到，李為了撥開那些物品才有所郁動，所謂掙扎不過是自衞。劉統統不同意。

劉接受盤問時也稱，曾看見制服李的同袍面露難色，並謂鐵路警區同袍普遍較年長，「佢哋有難處㗎」，所用力氣比一般情況為大。辯方指李當時雙手已被反鎖，缺乏支撐點，故此即使他表現合作也難以起身，劉不同意。

督察強調：痛苦使人服從

辯方大狀指，庭上自言體重達210多磅的劉滑倒時，一度砸住李的頭部，令他感到痛楚。劉對此表示不知道，又稱若李表現「聽話」，腳部便不會撐住，他也不會因為李的腳部擺動而跌倒。

大狀再問：「我極端啲，如果佢死咗或者暈咗，完全冇反應，你就唔會跌倒啦？因為『聽話』好難去理解嘅。」劉隨即說：「好容易理解㗎咋，律師先生。」他又謂「痛苦使人服從」，某人被警員施加痛楚後，理應服從而非反抗，而且他施加的痛楚屬合理。

辯方也指，劉聲稱遭李咬手臂期間，其沾滿胡椒噴霧的手套碰到李的眼部，劉答謂不知道此事。大狀再指，劉未幾出拳拍打李的鼻樑；劉稱不是大力打，而是按著其臉，以防李再咬他。辯方指劉及後將李的頭部大力撞向地面，而所謂咬手臂的說法並不存在。劉不同意。

第三被告李俊霖被指在沙田站抗拒劉，以及在該站B出口管有兩支雷射筆。而首被告女經理劉婉玲（46歲）及任職活動策劃員的次被告謝嘉綸（44歲）則同被控一項暴動罪，控罪指他們在沙田港鐵站與其他身份不詳的人參與暴動。首被告另被控襲警罪，指她襲擊劉。聆訊繼續。

【案件編號：DCCC33、193/20】

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