在沙頭角出現的「愛國主義教育基地」，最近插上三支旗幟，除了五星紅旗，另外兩支均印有簡體字樣「致谢守卫者」的標誌。《蘋果》調查發現，標誌來自內地一個同名品牌，品牌由前駐港解放軍成員劉學創立，他近年活躍香港「藍絲」圈子，曾與「愛國主義教育基地」其中一名董事以「致谢守卫者」名義，拍住立法會議員何君堯舉辦愛國活動；又至少兩次在《蘋果》大樓外示威，前年更曾率眾到反修例示威現身，聲稱要「會一會」示威者。

記者：蘋果調查組

「愛國主義教育基地」最近插上的三支旗幟，除了一支為中國國旗，其餘兩支均印有簡體字「致谢守卫者」標誌。記者翻查資料，發現「致谢守卫者」旗幟圖案與內地一個同名品牌完全相同，該品牌由上海公司「守衛者（上海）實業有限公司」擁有，稱旨在宣揚向國家英雄致謝精神，曾獲中央電視台等內地媒體報道。

據鳳凰網報道，「致谢守卫者」品牌創辦人劉學，曾是解放軍駐港部隊偵察科長，稱在特種部隊及駐港部隊服役多年。退役後創立「致谢守卫者」品牌並成立公司，帶領退役軍人營商。該公司現時有銷售「致谢守卫者」貴州茅台酒，每支售人民幣810元，亦有推出解酒丸、口罩等產品。

疑似組織骨幹曾與何君堯合辦「烈士紀念日」

驚現沙頭角的愛國主義教育基地背景不明，不過同名公司「香港愛國主義教育基地有限公司」，有一位董事與「愛國人士」鍾華新同名；資料顯示，鍾華新經常參與「致谢守卫者」活動，曾多次與劉學合照，疑為組織骨幹成員之一。

鍾華新和劉學的合作包括在去年聯同何君堯合辦「930烈士紀念日」，何君堯當時更穿起「致谢守卫者」組織T-shirt，拉起橫額呼籲市民參與。劉學之後派員到立法會，向他口中的「香港戰狼」何君堯送上自家品牌酒具。除了何君堯，「愛國導演」高志森亦曾與鍾華新一起宣傳紀念日。

劉學和「致谢守卫者」亦活躍於本地「藍絲」圈子，熱衷各類「狙擊」行動。去年《國安法》生效後，劉就最少兩度「領軍」於《蘋果》大樓外示威，示威人士均有穿上組織白T恤，拉起「支持香港警察！反對蘋果毒害香港！」橫額，鍾華新亦有參與其中。

自曾「守衛香江白衣隊」

前年反修例示威期間，劉學更曾率領一眾穿上「致谢守卫者」組織白色T恤的人士，出現在示威現場。根據劉學微信貼文，他自稱一行人為「致謝香江守衞者白衣隊伍」，指到現場不到10分鐘便被示威者盯上尾隨，打算引他們「到偏僻的地方會一會」，疑似暗示私了；組織又曾有自稱「各路退役特種兵」的成員在地鐵站遊走，穿着組織黑衣戲稱「光復香港，就靠我哋呢班廢青喇」。

記者透過微信聯絡到劉學，他指目前身處新加坡，對於插旗一事不知情，表示沒有設立「香港愛國主義教育基地」。記者問到他會否擔心被冒認栽贓，他卻指「不怕，歡迎『栽贓』」，更稱「這是一種榮譽」。

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