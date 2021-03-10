【本報訊】去年文憑試歷史科試題引起爭議，考評局向立法會提交文件顯示，考評局將設立「試卷預覽委員會」，由公開考試總監等高層組成，就試卷草稿提供意見，如擬卷過程中有內部未能解決的爭議，將交由考評局和教育局代表組成的「仲裁委員會」定奪。有曾參與審題工作人士擔心，仲裁委員會儼如擁有「尚方寶劍」，試卷預覽委員會以至審題委員會因承受極大壓力而自我審查試卷內容。

據考評局向立法會提交的試卷製作流程表，擬定試題後的審題階段，將由試卷預覽委員會「預覽試卷草稿」，並由審題仲裁委員會「審議並決定」任何未能解決的分歧或爭議。流程表註明仲裁委員會是為跟進教育局「審視有問題的歷史科試題及擬卷機制」專責小組建議，所作的「改善措施」之一。流程表亦列明，審題委員會委員可將對審題過程的意見回饋予考評局高級管理人員。

教局提名專家任審題委員會

有曾參與審題工作人士指出，近一、兩年文憑試各科試卷已會由公開考試總監、評核發展主管長等高層在審題階段預覽，相信試卷預覽委員會的設立是將此非正式做法制度化，由考評局高層審視各科試卷。新設的仲裁委員會有決定權如擁尚方寶劍，擔心考評局高層、試卷預覽委員會，以至審題委員會將承受極大壓力，以至自我審查試卷內容。

考評局亦提交一份審題委員會的任命流程表，列明在提名審題委員會委員階段，將加入教育局課程人員作為「當然審題員」，並註明該安排今年1月已開始實行，2022年的文憑試中全面實施，以「加強文憑試試卷設置與文憑試課程的一致性」。

考評局回覆查詢稱，局方將由明年文憑試起落實多項「改善文憑試擬卷機制」措施，包括各科審題委員會委任一名由教育局提名的「課程專家」擔任當然委員、把預覽試卷機制「進一步優化」設立試卷預覽委員會，以及成立由考評局高層及課程發展議會和教育局代表組成的仲裁委員會。