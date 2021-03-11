全國人大會議今（11日）通過的《完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》一大重點，是指明要設立「香港特別行政區候選人資格審查委員會」，負責審查並確認選舉委員會委員、特首及立法會候選人的資格，但人大未有公佈掌此各級選舉「DQ」重任的委員會組成及架構。特首林鄭月娥今天在記者會則堅持，有關審查委員會並非主觀或隨意揀選候選人，形容過往有意見指政務主任出身的選舉主任操DQ權是壓力太大，指有關建議「一石二鳥」解決目前困境。

林鄭今天在記者會亦沒有具體說明有關委員會的架構方向等，只稱現時選舉只由選舉主任獲賦權，決定某一候選人的參選提名是否有效，指過去有人質疑相關重任由選舉主任獨力承擔，加上「黑暴」及起底情況下，難以找到公務員擔任相關重要工作，指有關制度非香港獨有，而是國際做法，今次冀能透過人大加入資格審查委員會制度，確保參選人符合「愛國者治港」的原則，是「一石二鳥」的做法，堅稱今次修改選舉制度並非針對民主派。

全國政協常委唐英年被問到設資格審查委員會，會否令民主派人士難參選時則指，至今尚未宣佈委員會的組成，無法評論，只稱不是針對某類人士，相信有泛民會參選及當選。

全國港澳研究會副會長劉兆佳早前曾指，有關審查機制預料是由「社會賢達」及特區政府共同組成的獨立機構，擁有獨立調查權。

蔡子強料兩重審查踢走泛民

中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，今次的選舉「改革」令民主派日後難以參選，形容中央早前已經通過選舉主任DQ民主派參選人，日後更成立規格更高的資格審查委員會，料有更多民主派在兩重資格審核中被踢走，即使溫和民主派有機會參選，但面對直選議席大幅削減、選委會比例增加下，民主派最多只能取得10多席，料對民主派有重大打擊。

他形容民主派前境悲觀，最壞情況是返回上世紀70年代的壓力團體政治，只能開開記者會、做抗議，而在國安法和限聚令下，料未來上街都有困難。

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