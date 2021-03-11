古物諮詢委員會今（11日）開會，討論早前險被拆卸的主教山配水庫，以及前油麻地配水庫評級。古物古蹟辦事處建議將2個配水庫評為一級歷史建築，最終獲古諮會通過，在完成一個月的公眾諮詢後，再確認評級。該會主席蘇彰德稱，預料下次會議會討論餘下3個具歷史價值的配水庫評級，然後一併向發展局建議，將歷史價值高的配水庫列為法定古蹟，又稱相信將主教山列為法定古蹟只屬「時間問題」。

發展局認政府文物評估安排「有待改善」

發展局副秘書長李頌恩在會上稱，政府十分關注事件，而水務署正為配水庫進行加固，被拆卸的構件已保留待日後復修之用。她又稱，發展局正研究長遠保育方案和活化再用，期望日後可供巿民使用，而現時則研究在確保公眾安全下，有限度開放予巿民參觀。除此2個配水庫外，水務署及古蹟辦亦就其他水務設施作文物價值評估。她又承認現行政府文物評估安排有待改善，當局已設工作小組研究如何改善。

古蹟辦今日在會上稱，俗稱主教山配水庫的前深水埗配水庫建於1904年，是英國政府為改善九龍供水而建的九龍重力自流供水系統的一部份，亦是九龍現存第2個歷史最悠久的配水庫。當局形容它屬仿羅馬土木工程式建築，十分罕有，具極高文物價值。水務署代表稱翻查資料，配水庫由昔日工務局工程師Lawrence Gibbs負責，屬圓形建築，直徑155呎，22呎高，頂部由麻石砌成，以紅磗砌成柱，原本共有108條，而以花崗岩石作為支柱，水庫於1951年曾加建一幅牆身及平台，但無損其原貌，水庫內的通風井和平衡管仍存在。它與區內的嘉頓大廈和石硤尾美荷樓等建築，具組合價值。

委員：油麻地配水庫歷史意義或比主教山大

至於前油麻地配水庫，水務署稱它建於1894年，屬九龍歷史最悠久的配水庫，十分罕有而具極高文物價值。它的柱身以紅磚砌成，但內部屬混凝土結構，天花同樣由磚砌成，共有6條柱，屬英國政府在九龍建成最早期供水系統的一部份，它的原貌至今亦保存良好。

會上發言的委員均同意2個配水庫的評級，有委員認為，2個配水庫的評級不只值一級，甚至認為大部份均以紅磚砌成的前油麻地配水庫，歷史意義比主教山配水庫更大。另有委員指，因水庫屬密閉空間，他們到場視察時先需考取密閉空間相關牌照，擔心即使保存後，公眾難以進內參觀，或會對建築造成破壞。

該會最終通過該評級建議，稍後將諮詢公眾一個月。蘇彰德則稱，預料下次會議會討論山頂配水庫等餘下3個具百年歷史的配水庫評級，期望完成後，如有配水庫值法定古蹟門檻，會一併向政府建議。

會後蘇被問到，水務署早年已手持大量水務設施歷史資料，事件上是否有「漏招」，他稱今次事件上水務署及古蹟辦一直有緊密合作，署方需管理逾80項法定古蹟，相關資料會稍後放於網上作公眾諮詢。他又指配水庫屬密閉空間，呼籲巿民不要進內以免產生危險。

另外，古諮會亦通過將西營盤磅巷台階列為二級歷史建築，磅巷早於1863年已出現在殖民地地圖上，並分階段建成，主要由麻石建成，除反映華人早年聚居歷史，亦與昔日鼠疫歷史有關。

上述3項歷史建築將會進行一個月的公眾諮詢，然後再由古諮會決定是否確認其評級。

8建築同被列為一級歷史建築

古諮會亦確認8項歷史建築的評級，包括將白加道山頂纜車站列為一級歷史建築，新田仁壽圍圍門、圍牆及神廳則列為三級歷史建築；香港動植物公園6項戰前歷史構築物亦獲確認評級，包括前主要入口石柱及台階、華人紀念碑、演奏台均為一級歷史建築，而花園道閘門門柱為二級歷史建築，隧道口及通往噴水池平台台階則為三級歷史建築。

此外，屯門青山公路28號何福堂中心6幢建築物，包括何福堂會所、涼亭、飯堂、梁發之家、馬可堂及伯大尼之家09年獲建議列為三級歷史建築，但遭業主反對，古蹟辦今將建議再遞交古諮會，當局稱業主今年3月再來信反對評級，稱建築物已丟空20年，但專家小組維持其評級建議，最終古諮會確認其評級。有委員擔心，涉及該建築的中華基督教會香港分會多次反對評級，是否有拆卸建築物的計劃。古蹟辦則稱該建築群中央的馬禮遜樓早年曾有發展計劃，但其後該處被列法定古蹟作保護，至於今次評審的建築物，當局暫未收到發展建議。

另外，一級歷史建築舊域多利軍營羅拔時樓早前交由基督教愛協團契有限公司活化為羅拔時樓開心藝展中心。負責活化的機構將相關改動的建議及文物影響評估報告遞交古諮會討論，他們稱因為大樓內的1、2樓樓板承托力不足，當中石屎沒有鋼筋，故須拆卸和重建，並加入鋼筋；而紅磚的走廊欄杆因不夠高，欄杆旁會加設扶手，亦會加設鐵台以滿足無障礙通道需要。而為滿足《建築物條例》要求，須在大樓旁加建電梯和樓梯，原有的一道鋼鐵樓梯會被拆卸。因為大樓沒有車路直達，故他們亦會加建升降機塔，讓巿民更容易到達大樓。古蹟辦認為，相關改動屬必需。

會上有委員指，擔心在大樓旁新建的樓梯等，會影響到原有大樓的外觀，希望能將樓梯位置向後移，令更多紅磚部份可以外露。有委員亦指，巿民難以從堅尼地道看到建築物外貌，希望團體能在升降機塔旁的擋土牆加設介紹，不過亦有委員希望新建的建築物能夠低調處理，不應加太多裝飾。最終古諮會通過相關文物影響評估報告。

般咸道官立小學、舊大埔警署及協天宮將列法定古蹟

古諮會亦支持將3幢一級歷史建築列為法定古蹟，包括西營盤般咸道官立小學、舊大埔警署及沙頭角山咀協天宮，當局將按程序宣佈3幢建築為法定古蹟。

古蹟辦亦在會上提到，就1950年代以後歷史建築物的評審工作，當局正深化相關研究，並繼續搜集和整理研究資料、研究國際的評審準則和聯合國國際文物保育機構的例子等，並會適時向古諮會匯報和進行諮詢。蘇在會後透露，單是1950至1959年落成的戰後建築已有3000幢，會優先進行相關建築評審工作。

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