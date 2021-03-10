【本報訊】四名同校女生前年10月在葵涌破壞優品360，承認刑事毀壞罪，還柙21天後，昨在東區法院判刑。主任裁判官羅德泉斥被告號召友伴，大肆破壞不喜歡的店舖，無法無天，並一度質疑為被告求情的班主任有否教育學生。羅官判其中三人接受最長的240小時社會服務令；犯案時14歲的女生則判處感化24個月，附帶每晚8時至早上6時半的宵禁令。

四名女生現年15歲至18歲，包括一對姊妹。四人前年10月13日在葵涌新都會廣場犯案，每人須賠償1,134.5元。

17歲首被告的大律師求情指，被告受社交媒體偏頗評論影響而犯案，已深刻反省，自知守法意識薄弱，感到後悔。被告將考文憑試，辯方冀法庭給予改過機會，不要令她學業中斷。

四女生分別判社服及感化

首被告祖父、父親和班主任昨到庭支持，羅官打斷大律師陳詞，要求班主任確認在暴力事件前可有提醒和教育學生，以便法庭理解校方支持關心的真誠程度。大律師指早於前年示威運動開始時，班主任已灌輸守法觀念。

至於首被告的15歲胞妹，大律師指她守法意識薄弱，易受唆擺，案中僅扮演支援角色，去年再無參與社會活動，專心讀書，成績不俗。

另一名17歲被告原是學校風紀及女童軍領袖，操行良好，報告指她易受朋輩影響，受網上訊息影響而犯案，辯方求情說她深感後悔。最年長的18歲被告，辯方透露其母親去年因意外喪失工作能力，卧病在床，被告發憤向上，半工讀幫補家計。

羅官考慮專家撰寫的報告，接納建議判處服務令；鑑於最年輕被告心智不成熟，人生經驗淺，只是跟隨胞姊犯案，判處較輕的感化令。

案件編號：WKCC3188/20