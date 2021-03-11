URSUS Fitness健身中心群組逾50人確診及初步確診，有健身中心的確診者在法國國際學校（將軍澳校舍）工作，學校須納入強制檢測和停課。哈羅香港國際學校今日（11日）傍晚向《蘋果》確認，學校因出現一名緊密接觸者，已根據衞生防護中心和教育局指引，暫停面授課程及校內活動兩日，惟未有透露是否涉及健身群組。

《蘋果》正向衞生防護中心查詢是否有其他國際學校職員被列作健身中心確診者的緊密接觸者 。

因職員屬緊密接觸者 多間國際學校或需停課

URSUS Fitness群組大爆發，逾50人確診及初步確診，有健身中心的確診者在法國國際學校將軍澳校舍工作，工作地點需要納入強制檢測。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該校須停止面授課堂，建議學校停課直至緊密接觸者檢測結果呈陰性。

另外有消息指，多間國際學校因有職員被列為群組的緊密接觸者而須停課，位於屯門掃管笏青盈路38號的哈羅香港國際學校傍晚回覆《蘋果》時確認，學校因出現一名緊密接觸者，已根據衞生防護中心和教育局指引，暫停面授課程及校內活動兩日，學校目前正進行清潔及消毒，會爭取盡快恢復面授課堂，學生暫時仍可繼續網上學習，惟校方未有透露涉事緊密接觸者是否教職員及是否屬健身群組的緊密接觸者。

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