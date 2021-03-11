民主黨前主席胡志偉由今年初被還柙至今，已經有2個月時間。前議員邵家臻今日（11日）探訪過胡後表示，胡已適應監房生活，並打算修讀正規學位課程，同時，胡亦寄語大家「保重自己，避免送頭」。

邵家臻和另一前議員莫乃光今日探訪過胡志偉。邵透過社交網站表示，胡志偉甫見他們兩人便「笑容滿面，充滿力量」，胡亦已知悉其當友黃碧雲成功保釋，他希望更多人可獲保釋。邵續指，胡志偉已算適應了監房的生活，並計劃修讀正規課程，希望在囚期間能完成學位。由於現時胡被單獨囚禁，所以有很多時間讀書，邵形容，胡志偉「甚至乎要慳啲慳啲咁讀，怕一下子讀晒6本書」；而胡現感興趣的議題正是公共財政。

胡志偉亦透過邵家臻表示，他對自己處境已有最壞的打算，同時亦叮囑大家，「要保重自己，避免送頭」，「此刻或者可做的不多，但要守住還可以守住的地方，伺機而動。」

黨友憶尹兆堅貼地 林卓廷細心

民主黨尹兆堅及林卓廷同時仍被關柙。該黨區議員伍凱欣在Facebook貼出與尹及林於前年黨慶的合照，笑指尹平日喜歡講笑，做起事卻非常認真，即使貴為立法會議員，也落手落腳製作請願用的橫額和道具。當她表達歉意時，尹卻說：「議員都要落手落腳做，無話高人一等，一team人、唔使分嘅」，令她印象深刻。

林則與伍同為全港業主反貪腐反圍標大聯盟的成員，她提起某次林往家訪，一行8人被困電梯，當眾人驚慌失措之際，林利用身高優勢舉機自拍，成功緩和氣氛。伍又說，林卓廷平日看似嚴肅，如同訓導主任，但實情好細心照顧身邊人，呼籲大眾在此艱難時候，仍繼續撐住47人。

●附表：初選被囚人士信件收集點

彭卓棋：香港赤柱馬坑邨駿馬樓2號地下

王百羽：天恒邨恒麗樓地下

劉頴匡：沙田顯徑邨顯祐樓地下8號

鄭達鴻：炮台山長康街20號中天樓地舖（傅佳琳陳嘉佑議員聯合辦事處）

李予信：炮台山長康街20號中天樓地舖（傅佳琳陳嘉佑議員聯合辦事處）

張可森：屯門石排頭路15號翠林花園地下11B號舖（潘智鍵區議員辦事處）

胡志偉：九龍黃大仙雙鳳街16號1樓（鄧惠强議員辦事處）

譚凱邦：荃灣蕙荃路22-26號綠楊新邨平台地下（近H座） 或馬灣大街村中218號地下B室

余慧明：尖沙嘴柯士甸路20號保發商業大廈1603室

伍健偉：天水圍嘉湖+WOO一期251室（關俊笙、林進及侯文健議員辦事處也代收）

岑子杰、梁國雄：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室（社會民主連線收）

「快必」譚得志、「慢必」陳志全：九龍灣宏光道7號興力工業中心619室（人民力量收）

朱凱廸：元朗水邊圍邨康水樓地下101室

岑敖暉：上環郵政局郵政信箱33854號

袁嘉蔚：田灣田灣邨田麗樓地下8號

何桂藍：九龍中央郵政局郵政信箱73962號（信封面毋須註明收件人）

黃之鋒：九龍中央郵政局郵政信箱73962號 （信封毋須註明姓名）

吳敏兒：九龍彌敦道557號永旺行19樓（信封面註明：去信予吳敏兒）

徐子見：柴灣漁灣邨漁順樓地下29號舖（信封面請註明：和你做筆友／和你寫—給子見）

民主黨 : 九龍彌敦道776-778號恆利商業大廈4樓

其他被囚者：九龍荔枝角青山道485號九龍廣場1101室（由石牆花代寄送）

註：部份組織仍在整理收信資料，稍後再有詳情

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