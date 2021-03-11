全國人大會議今日將會正式「閹割」香港的選舉，會議會通過《決定草案》，然後授權人大常委會修改《基本法》附件一及二，據建制派報章《星島日報》今日報道，港澳辦副主任張曉明等中央官員將於下周來港，「為人大決定解說，聽取香港各界意見」。報道透露，人大常委會將於下月中旬正式就選具體方案拍板。

人大常委會過去每次就釋法或頒佈決定後，也會派中央官員來港，頒佈「聖旨」，邀請各界代表出席「聽旨」，今次也不例外。

全國人大會議今日閉幕，料將通過《完善香港特區選舉制度的決定草案》，授權人大常委會修改《基本法》附件一及附件二，預料內容將是原則性，細節待人大常委會開會討論時有披露更多選舉改動細節。

報道引述港區人大代表田北辰估計，人大今日通過的決定會講明立法會將來議席及選委會數目，至於立法會界別及議席如何分配、提名門檻新要求等細節相信將由人大常委會處理。

綜合過去一周的消息，盛傳立法會將會增至90席，特首選委會人數將會增至1,500人。立法會將由地區直選、功能組別、特首選委會「三大板塊」組成，有傳議席數目分別「20、30、40」，完全聽命中央的特首選委會板塊將成最大勢力，但也有報道指，議席數目將平均分配，即「30、30、30」。參選特首需有選委五界別一定數量提名，選委會也負責審查候選人資格。

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