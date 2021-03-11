去年2月武漢肺炎疫情嚴峻之時，市民搶購日用品及抗疫用品，廁紙一度全城缺貨，更鬧出匪徒持刀搶劫50條廁紙事件，成為國際新聞。三名涉案劫匪今在區域法院承認搶劫罪，法官指事發時市民受到疫情影響而搶購日用品，案件的嚴重性不會因涉案物品僅值千多元而減輕，認為案件經簡單部署，三人共同行事犯案，判各人入獄40個月。

三名被告依次是何智良（27歲，機場倉務員）、李瓶陶（34歲，送貨員）及李業堂（30歲，地盤紮鐵散工）。三人被指於去年2月17日在旺角道97號地下惠康超級市場外搶劫吳志敏，劫去50條廁紙，總值1,695元。

案發當日約清晨5時半，卸貨工吳志敏將廁紙置於旺角道惠康超級市場對開，惠康當時仍未開門營業。首被告戴上口罩及行近吳，問吳超市何時開門，問完後離開。

約一分鐘後首被告折返，拿出生果刀指向吳的腰部，著吳「唔好郁」。次被告及第三被告則同樣戴著口罩，幾乎同一時間從卸下的貨物中拿走50卷廁紙。兩人將廁紙放在手推車上，推至洗衣街一間賓館，首被告則尾隨兩人。

首被告辯稱因失業而犯案

警方接報，在賓館尋回失物，並在梯間發現手推車，陸續拘捕三名被告。首被告接受警誡下稱：「唔係我提議攞廁紙，係阿堂同細佬提議，我揸住嗰把唔係刀，係保鮮紙連紙筒嚟。」第三被告則稱：「我唔知發生咩事，係細佬叫我幫手推啲嘢。」

辯方求情時稱，首被告原任倉務員，但因社會動盪及疫情影響而失去工作。首被告需要照顧家人，為解燃眉之急才犯案。首被告認罪，顯示他有悔意，他的母親除了撰寫求情信，望法庭給予機會，今亦有到庭。辯方指首被告已知錯，不會再犯法，答允會洗心革面。他親自向法官表示想向事主致歉，見到母親後，首被告又指「要佢（指母親）一次又一次等，我唔會再犯事」。

辯方又指，事主僅受驚嚇，沒有受傷；而各被告沒有預謀犯案，且涉案物品僅千多元。

暫委法官張志偉判刑時指，當時本港正受疫情影響，市民搶購廁紙等日用品，案件的嚴重性不會因涉案物品僅值千多元而減輕。三名被告夥同犯案，共同行事，刑責相同，有目標而犯案，且備有手推車，認為三名被告是經過簡單部署。而且三人犯事比一人犯事嚴重，當時亦有被告展示武器指嚇事主，幸事主沒受傷，犯案時間短暫，判各人入獄40個月。

【案件編號：DCCC597/20】

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