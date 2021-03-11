上月初旺角港鐵站被人大肆破壞，柱躉牆身遭人寫上「共产党万岁 祸国乱港必死」、「毛主席万岁 解放軍万岁」、「黎智英天理不容」及「法轮功天理不容」等簡體字塗鴉，多部閘機及欄杆玻璃等亦遭扑爆。警員事後拘控一名持「行街紙」的內地男，控以刑事毀壞罪。案件今在九龍城裁判法院再訊，控方加控一項非法入境罪，並透露被告正等待酷刑聲請結果。被告今承認刑事毀壞罪，裁判官指內地漢無法賠償港鐵，判他即時監禁8個月。至於非法入境罪則稍後處理。

被告李鐵軍（33歲）報稱無業，持「行街紙」，英文名為普通話拼音。

李今承認一項刑事毀壞罪。被告透過當值律師求情指，他本來在內地任職公務員，學歷達大專程度，月入約4,000元，父母均已退休。他現時在港身無分文，只能露宿過活，事後被告已知道用了錯誤方法表達意見，承諾不會重犯。

控方則指，被告造成港鐵損失逾11萬元，但考慮到被告無力償還，故不申請賠償。

主任裁判官徐綺薇判刑時指，本案的破壞程度嚴重，對市民生活造成影響，被告亦無法賠償，考慮唯一求情因素是被告主動認罪，終判他監禁8個月。

案情顯示，有港鐵職員於今年的2月5日早上約6時，在旺角地鐵站大堂內看見李用滅火器砸爛站內設施，又用筆在牆上寫上「共产党万岁」等字眼。事件造成港鐵有3部閘機、28幅牆身、2個螢幕顯示器和4塊玻璃被損壞，共值逾11萬元。

另外，案件今日再訊時，李被加控一項在香港非法入境後未得入境處處長授權而留在香港罪，指他在2021年2月5日非法入境香港。徐官批准被告就此罪暫時毋須答辯，押後至6月10日再訊，以等待當局處理其酷刑聲請進度。

【案件編號：WKCC545/21】

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