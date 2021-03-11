8日內出現3宗接種科興疫苗後死亡個案，令近日科興疫苗接種預約率急跌，更出現「cut針潮」。呼吸系統專科醫生梁子超今早在電台節目指，疫苗無迹象顯示對年老或長期病者有比較嚴重副作用，亦無證據顯示「三高」會引致中風或心臟病問題，但認為政府在接種計劃開始前，或未有清楚帶出訊息，故一出現死亡或嚴重個案就導致有「虛驚」，呼籲公眾以平常心看待。西醫工會流行病委員會主席陳培光則指，其診所近期有約一半人預約接種科興疫苗後「甩底」，相信是與最近發生接種後有嚴重異常個案的情況有關。

早前發生兩宗在官涌體育館社區疫苗接種中心接種後死亡個案，該中心的醫務總監郭寶賢今日表示，一名47歲男子今早約10時半在官涌體育館接種科興疫苗後出現頭暈不適，男子接種前報稱沒有長期病患，中心其後為他量度血壓等指數屬正常，但為審慎起見已安排他送往伊利沙伯醫院治理。

梁子超今早在電台節目說，目前本港使用的疫苗第一至第三期臨床研究，都沒有迹象長者或長期病患者接種後有比較嚴重副作用，亦沒顯示「三高」會引致中風或心臟病問題，強調全球現時已接種不同疫苗共約2億劑，部份國家如智利、巴西等都有包含大量老年或長期病者接種，土耳其亦已為數百萬老人家及院舍長者接種，但都無證據引發心臟病及中風。

梁指心臟病及中風都是社區常見疾病，每年有約200人因心臟病或老年病而過身，但政府在接種計劃開始前，或未有清楚帶出訊息，以致一發生嚴重個案就有「虛驚」。他呼籲大家要用平常心去睇，在疫苗及藥性均看不到有相關方面問題，而滅活疫苗技術亦使用了數十年，如流感疫苗等，都沒有見到有中風或引發心臟病風險，認為疫苗安全，毋須太擔心。

市民預約後臨時「睇睇先」唔打住

西醫工會流行病委員會主席陳培光在同一節目則表示，在嚴重個案出現後，其診所約有一半人原本已預約接種科興疫苗，但臨時稱要「睇睇先」沒有前來接種，直言市民是多了憂慮。

他表示，如果有人在診所接種疫苗後死亡，私家醫生會「幾麻煩」，大眾或會歸咎醫生，對醫生很大壓力。陳培光說，醫生會為病人作評估，為較健康的人士接種，如果遇到年紀較大，又或血壓及糖尿控制得差的人士，會建議他們過一段時間後才接種。

他促請政府訂立準則指引，清晰指出甚麽情況下不能接種疫苗，相信對私家醫生有幫助，假若有事故發生都有支持理據。

梁子超稱近日確診非特別低水平

對於近日本港確診數字維持低水平，梁子超說，新年後的疫情反彈逐漸過去，但強調現時不是特別低的水平，而開始復工復課復業，仍要留意會否出現群組式爆發。

對於有健身室爆疫，包括健身室教練，梁子超說，運動時呼吸會比較急促，病毒排放量較高，若有人發病仍上班，有機會將病毒傳出，而運動期間，若有人無戴口罩，有飛沫噴出再傳播近距離他人的風險更高；即使戴了口罩，若戴得不好，室內場所空氣未必流通，亦會有傳播風險。他指這類表列處所的工作人員，若有較高曝露風險，例如有家人確診，應每7日進行檢測，若當局認為有表列處所屬較高風險，亦應要求加密檢測。

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