【本報訊】北京兩會召開期間，全國政協副主席、前特首梁振英透露有意再選特首，令下一屆特首寶座競逐戰再白熱化。坊間有傳林鄭月娥仍有冧莊機會。林鄭日前拒評是否參選特首，「奶粉」之一、行政會議召集人陳智思指，據其了解，林鄭絕對沒有時間及空間考慮參選下屆特首的問題。

正在北京出席兩會的港區人大代表陳智思接受港台訪問時，引述林鄭對他說，目前只想做好今屆政府的事情，尤其未來有複雜議題，再加上疫情，均是首要處理的議題，她亦想完成部份競選承諾。

至於會否支持前特首梁振英參選，2012年獲時任特首梁振英委任為行政會議成員的陳智思稱，梁曾任特首，並加入政治系統一段長時間，絕對有資格及能力勝任特首一職，但又指梁現為全國政協副主席，要處理國家議題，參選問題要視乎其個人意願。

「明白港人對選舉制度失望」

早年經常成為特首「黑馬」的陳智思再度表明無興趣參選下屆特首，主要因其個人事業，無可能放棄工作全職參與政府工作，並認為有很多人符合愛國者要求，比他更有資格參選。

對於北京改革立法會選舉在即，陳智思稱據其了解，特區政府希望今年內完成立法會及選舉委員會選舉，次序是否需調轉，要視乎實際情況。他歸隊力撐人大改革香港選舉，稱明白港人短期內對選舉制度感到失望，未必再熱心於政治，相信要時間重建國家與香港人的互信。