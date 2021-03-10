【本報訊】全國人大會議今日閉幕，預料將高票通過閹割香港選舉制度的《關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》，中國駐英國使館臨時代辦楊曉光昨向當地傳媒吹風時表明，日後特首選舉委員會將獲賦權，除選出較大比例立法會議員，並會負責提名全部立法會議員參選人。英國外交部主管亞洲事務大臣亞當斯（Nigel Adams）昨日再表態，指英國政府深切關注有關決定，指人大一旦通過，將進一步攻擊港人權利與自由。

亞當斯昨於國會回應有關全國人大通過「完善」香港選舉制度時稱，英國政府深切關注有關決定，人大一旦通過，將進一步攻擊港人權利與自由，亞當斯指北京及港府應嚴肅看待英國政府的關注。

不過，中國駐英國使館臨時代辦楊曉光昨於網上媒體吹風會向多間外媒介紹中共「完善」香港選舉制度的有關情況時堅持，香港選舉制度如何發展和完善是中國內政，任何外國都無權干涉，又不點名批評有外部勢力明目張膽公開支持反中亂港分子，重申香港事務純屬中國內政。至於香港選舉制度如何「完善」，楊重申，特首選舉委員會將獲賦權選出較大比例的立法會議員，並可直接參與提名全部立法會議員參選人。

香港浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛指，前日外交部駐港公署署理特派員楊義瑞舉行了一場吹風會，向外國駐港領事團講解香港選舉制度改革，今次駐英公使在英國見傳媒，屬一脈相承做法，目的是重鎚打擊香港民主的同時，嘗試向關注香港事務的各國「消毒」，俄羅斯和緬北等獨裁政權亦有類似慣用手法，純粹令自己有一個說法，但實際說服力很低。

葉劉：政府更難掌握民意

根據政界流傳版本，除特首選舉委員會權力大增外，盛傳立法會地區直選議席可能大幅削減至20或30席，並有可能採用雙議席單票制。新民黨主席葉劉淑儀在電台節目表明，該黨有優才爭取循選委會界別晉身議會，又力撐民主成份極低的選委會議席可以補充現有議席分佈不均。身兼行政會議成員的葉劉又指，直選議席減少後，政府將較難掌握民意，仍有需要向維持地區服務的建制派「把脈」，建制派仍有功能，又認為官員日後應該多落區。

自由黨黨魁鍾國斌在同一節目稱，自由黨目前只有功能組別議員，加上在選委會內仍有一定代表，或可循選委會界別取得立法會議席，相信其力量不會受到太大影響，又相信減少功能組別議席和新增選委會組別，不會「溝淡」商界影響力。他表示，地區直選議席減少，又採用雙議席單票制，小政黨將再難以晉身議會。