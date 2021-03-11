以後不只民主派難入閘，通過審查關卡亦未必過得到提名關，因為今次人大有關修改選舉方案的《決定》，隱藏更多排拒民主派的魔鬼細節。特首參選人要爭取選委會的提名，除了數量由以往的150個增至最少188個，同時要來自5個界別，各界別不少於15票；與此同時，一些原有民主派的界別被調動、剔除，令民主派不能再像以往，只側重一兩個界別提名便可過關。

根據人大最新規定，選委會將在原有四大界別中，增設主要為人大、政協及中共團體在港成員的第五界別，此界別毫無懸念由親建制派壟斷；至於原有四大界別中，原屬第三界別的「勞工、社會服務、宗教等界」，「社會服務界」被消失，反而加入「基層」組別，但未作詳細說明。特首林鄭月娥今天在記者會確認，社福界是「專業」，人大將趁此機會把社福歸入專業界。

第四界別未見「區域組織代表」 改由「地區組織代表」取代

而原有第二界別包括高等教育界、資訊科技界及法律界等，向來是民主派的票倉，一旦民主派佔優的社福界撥歸第二界別，第二界別仍由民主派主導，但第三界別則或缺少了民主派選委，再加上第一界別屬建制的工商人士，建制派至少在第一、三及新增的第五界別有主導權；而在盛傳117個區議會議席會被剔除出原屬第四界別的政界，該界別名稱已由「區域組織代表」變為「地區組織代表」，加上民主派已總辭立法會，民主派根本未能有15個選委議席。

翻查2017年的林鄭、曾俊華及胡國興特首戰，以179票入閘的胡國興只有第二、三及四界別提名，欠第一界別商界提名票。至於未獲中央「祝福的曾俊華以160票入閘，第一界別提名亦只有9人，換言之日後的特首戰，除了民主派難在各界別均取得提名，未能再現「300+」造王情況，若中央不「祝福」入閘，建制派似乎亦要及早死心。

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