范徐麗泰接受內媒訪問，竟聲稱一國兩制中的兩制，是指經濟制度、金融開放的制度，而非政治制度，理由是，香港要改政治制度，須全國人大常委會通過或備案才可以。

范徐麗泰「貴」為前全國人大常委會委員，其思維邏輯混亂至此，令人大開眼界。香港百年來實施的，就是資本主義的政治制度，香港的司法制度、自由和人權價值，直至行政體制，無不遵奉英國政治傳統，香港並沒有實施社會主義政治制度。所謂五十年不變，當然不只是保留香港的經濟和金融制度，而是完整的全套資本主義社會制度，實際上，不可能把一個社會的政治制度與經濟和金融制度割裂開來。

范太拆穿中共假面具

如果兩制指的只是經濟和金融制度，那中共應該早在《基本法》中就明確規定。《基本法》不但承諾香港原有的資本主義生活方式五十年不變（也就是整個社會制度，包括政治經濟社會文化生活制度都不變），還承諾香港應逐步發展到全民普選的民主制度。

這不單是《基本法》文本承諾的政治遠景，也是「回歸」後中央政府無間斷進行的實際政治操作。只要回顧二十幾年來香港各界人士與中央涉港部門的互動，便知道雙方曾就香港政制的發展進行多番磨合。只因中共不按《基本法》辦事，而香港人又將中共的承諾當真，中間發生的矛盾和衝突無法彌合，才造成今日的局面。

范徐麗泰港英時代已是立法與行政局雙料議員，回歸後曾任多屆立法會主席，又曾任人大常委會委員，以她的社會地位和政治經驗，斷無對此產生誤解的可能。從《基本法》的文本，直至二十三年來中共領導下特區政府實際的運作，都不可能得到范徐麗泰今日的結論，除非她已經神志不清。

范徐麗泰當然不是神志不清，她這番話，是說給大陸人聽的，是說給中共聽的。若中共不同意范徐麗泰的說法，官方應出面澄清，否則等於默認了范徐麗泰的說法，那又證明，中共從一開始就搞了一套假的一國兩制。

《基本法》是誰制訂的？是中共制訂的，中共承諾的一國兩制，是不是只限於經濟和金融制度，只要看看《基本法》條文就知道。范徐麗泰應該是識字的，《基本法》每個字都看得懂，她應該認真重讀一下《基本法》，再來發表她的「高論」，否則她只是在抹黑中共的一國兩制，拆穿中共的假面具。

國安法下爭相博上位

一個政客要有多無恥，才能如此無視現實，無視常識，無視基本邏輯？范徐麗泰作了最好的示範。本來，要配合中共顛覆一國兩制的香港，她還可以有更「得體」的說詞，以她的政治地位來衡量，應找到更具欺騙性的理據替中共圓謊。她這樣指鹿為馬，不顧自己的體面，罔顧事實與法理，實在有夠丟臉，丟盡她自己的臉，也丟盡中共的臉。

范徐麗泰這一番顛倒黑白、無中生有的「廢話」，根本無法說服香港人和國際社會，說得出這種話，很難視為正常人，只能稱為十足的「廢物」。雖然她很「忠誠」，但廢物終究是廢物，她如此符合「忠誠的廢物」的標準，還得到中共重用，難怪今日香港越發烏煙瘴氣。

自從國安法下來，香港建制派中人興奮莫名，這種關鍵時刻就是博上位的絕佳機會，建制派爭先恐後，搶出風頭，搶佔先機。最近梁振英、湯家驊、梁愛詩，甚至等而下之的張志剛、馮煒光都跳出來，人人手舞足蹈，個個粉墨登台，誰都想搏命表現自己。

香港是怎麼毀掉的？是中共毀掉的，香港為甚麼毀得這麼快？就是這幫在舊香港享盡制度優越而謀得個人名利地位的人，奉迎中共挖香港牆角所致。肥彭曾預言，香港會毀在某些香港人手上，看來還是肥彭有遠見。

有這幫出賣香港的「忠誠的廢物」，香港唔衰到貼地都幾難。

方圓

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