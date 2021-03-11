香港選舉制度從今被顛覆，第十三屆全國人大今日通過《有關完善香港選舉制度的決定草案》，當中決定包括選委會將擴大至1,500人，立法會增至90席等。不過，在全場人大的鼓掌聲背後，醞含香港市民的悲哀。一眾「首投族」認為選舉「唔公平、無意思」，杯葛選舉不會投票，更有年輕人笑言「選民都唔會做」。

全國人大今以2,895票贊成、0票反對、1票棄權通過草案，新華社迅速公佈當中決定有9條條文，包括確保以愛國者為主體的「港人治港」、選委會將擴大至1,500人，成員將包括港區人大、政協委員、全國團體香港代表。立法會將擴展至90席，行政長官要獲最少188名委員聯合提名方能入閘。

「畀屎你揀，咁點揀啫？」

選舉制度徹底改變，一眾「首投族」大感心灰意冷，表明不願投票。就讀工程系一年級的張同學，斷言自己不會投票，或只會投廢票，「都唔公平，投嚟都無意思」。他認為，選舉有多重篩選，「你都篩選晒啲人，好似之前選特首咁，都係畀3嚿屎你揀，咁點揀啫？」

對於地區直選席數屬20還是30席仍未有定案，張認為席數已不再重要，「最終佢都係想革走啲佢唔鍾意嘅人，所以無乜意思，除非真係畀啲代表到我哋嘅人入去囉」。而雙議席單票制，或會令民主派及小型政黨消失於地區直選，張認為是預料之內，「佢而家都咁樣捉晒，佢唔會畀民主派嘅人入去，或者可能真係好保守嗰啲，咁樣都代表唔到我哋。」

「唔會玩佢個遊戲」

就讀浸大的張同學，亦指自己不會投票，「而家咁同架空咗立法會無乜分別，咁我寧願唔投，我唔會玩佢個制度，唔會玩佢個遊戲」。其友人盧同學及劉同學亦表明不會投票，對於地區直選席數減少亦「無所謂」，「一面倒，其實都無乜分別」。劉同學更笑言「唔會做選民」，「無乜意思，都唔使玩落去，而家要『愛國愛港』呀嘛！都清楚個遊戲規則」。

至於雙議席單票制對民主派或更不利，三人認為這是預料之中，「而家有『忠誠反對派』嘛，唔需要再有民主派」，又認為中共活生生剝奪港人自由，「本身佢咁玩法都無計，佢咁樣強硬拎走咗（市民）啲嘢，我哋都做唔到啲咩」。

「盡努力 投到嘅就投」

不過，仍有年輕人打算盡一己之力，守住最後的堡壘。今年20歲的馬先生指，自己會登記做選民，接下來立法會選舉仍會投票，「盡自己努力、盡自己所能，投到嘅就投」。被問到會否認為投票變相認同制度，馬無奈指「咁佢呢個制度出咗，我哋都無得揀」，亦坦言現時選舉的作用比以往減低。他希望地區直選可有至少30席，「多啲選擇，咁個形勢可以唔同啲」。

同樣是「首投族」、20歲的胡小姐，則表示會視乎候選人才決定是否投票，「要睇吓有咩人參選，同埋佢哋參唔參選到先。」她亦希望地區直選可有30席，「地區多啲會好啲啩」，但認為民主派聲音會被逐漸消失，「感覺上個標準已經唔客觀，我都諗緊可能有好多人參選唔到，就畀佢好主觀咁ban（禁止參選）晒佢」。

「京官治港，唔會再投票」

至於一向有投票的市民，似乎與年輕人一樣，對選舉大感灰心。現年55歲的鄭先生是多年選民，多屆立法會亦有投票，但表明往後日子「唔會投票，全家人都唔會」。

鄭指，現時顛覆制度明顯是「京官治港」，「上面（大陸）嘅人只係着重食、瞓、工作、死，但最重要嘅自由佢哋係唔會理，咩言論自由、出版自由、集會自由嗰啲」。鄭無奈指，港人並沒有選擇權，「我哋而家喺人哋嘅屋簷下，人哋話點做就要點做」，亦認為沒可能達到港人治港。

對於地區直選席數，鄭直言「無用㗎，幾多席都係無用，因為全部都會係『保皇黨』、『民賤聯』嗰班友⋯⋯民主黨？一陣又話你宣誓唔得、參與過咩運動，好多樣嘢、好多門檻，根本你入唔到議會」。談到做了多年選民，是否認為這次改革屬大倒退，「倒退又好，前進又好啦，都唔到我哋話事，而家全部都係京官話事」。

「仲投得啲乜呀而家？我唔知投得啲乜嘢」

以往同樣有間中投票的盧先生，則指不明白現時投票的意義，「仲投得啲乜呀而家？我唔知投得啲乜嘢」，認為即使投票都未能選出心儀代表。

盧認為，地區直選席數多少，並未能改變香港現況，「你睇到政府㗎嘛，你睇到政府喺度做緊乜嘢，總之點都會將一啲事情拉平咗佢，有啲嘢（草案）過唔到你就永遠都唔會過到，所以投嚟無乜用」。對於民主派或會消失於議會，盧坦言自己認同已不需要有民主派進入議會，「由佢啦，建制派覺得佢哋喺裏面，香港就有救喇，咁咪畀佢救囉」。

被問到現時選舉制度大倒退，會否感到唏噓？盧指，自己以往投票是希望向政府反映自己的意見，「但政府見到咁嘅立場，都可以用盡好多方法去化解市民嘅意見，化解市民嘅傾向，所以今時今日真係無嘢好講，仲要定埋《國安法》」，指現時香港人或只會放心力思考會否離開香港定居。

新選舉制度如人大做舉手機器

楊先生與女友同樣為選民，以往三至四屆立法會均有投票。被問到接下來立法會選舉會否投票，楊先生馬上回答「都唔知投嚟做乜」，形容新選舉制度有如全國人大，「其實都係想大家做個舉手機器，扮咩選舉，好似今日（人大）咁，都係100%贊成㗎！你都改到個遊戲規則就晒你囉」。其女友則指，於她而言「點改都一樣」，席數多少亦沒分別，「全部都係你嘅人，你鍾意點就點啦」。

兩人指，會視乎候選人才決定是否投票，「如果得返民建聯同新民黨，再加埋啲假獨立議員，咁就真係唔知點投」。不過，他們坦言對選舉不感期望，亦不會有很強投票意欲，「第時（議會內）投『反對』都犯《國安法》啦，你阻撓佢發展呀嘛！」。

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