【本報訊】5歲女童疑遭生父及繼母虐待致死，8歲胞兄亦疑受虐，案件昨續審。與女童兄妹同住的繼母女兒出庭作供，透露父母及外婆均認為哥哥與妹妹「好曳」，指兩人「三分顏色上大紅」，常以藤條及拖鞋打他們，見過「好多血黐住拖鞋底」。她指兩兄妹身上滿佈結焦的傷口，兩人會忍不住「搣啲焦」；透露兩人只能站立用「膠兜」進食，更說「佢哋連屎都食」。

兩兄妹的生父及繼母否認謀殺女童Z，第三被告、繼母的母親則否認虐兒罪。案發於2017年8月至2018年1月。

現時11歲的繼母女兒Y昨透過視像系統作供，控方先播放Y事發後落口供的片段。當時年僅7歲的Y憶述，妹妹過世前兩天，繼父曾與妹妹玩十多次「飛高高」遊戲，母親則要求繼父將妹妹「下下飛到天花板」，一定要碰到天花板為止，並發出「碰」的碰撞聲，其間妹妹表現抗拒。父母又與妹妹玩「扮超人」遊戲，二人各扯着妹妹兩邊手腳搖晃，妹妹當時不斷喊「好驚」及發抖。其後「妹妹暈低咗」，母親見狀感到害怕，詢問妹妹狀況，惟妹妹沒回應，父親其後報警。

Y其後追溯至妹妹離世前數個月的事，指哥哥妹妹搬入外婆住所後開始「不聽話」，父母認為兩人「好曳」故體罰他們。Y稱：「一對佢哋好啲，佢就開始嚟料」，外婆及父母亦指兩兄妹「三分顏色上大紅」。她透露父母經常用藤條打哥哥的大腿、手腳、臉及臀部，導致哥哥身上佈滿藤條印及結焦的傷口，若傷口嚴重，父母會替他消毒。

「佢哋想傷口爛，連屎都食」

父親又以拖鞋毆打哥哥致出血，「好多血黐住拖鞋底」；妹妹亦經常遭拖鞋及藤條打。Y指外婆不會阻止父母，更會動手加入打兩兄妹。而兩兄妹被毆打受傷後，傷口會結焦，他們卻常常「搣結咗嘅焦」。被問及為何要如此做，Y答：「可能佢哋想傷口爛啩，佢哋連屎都食。」其後父母決定不讓哥哥上學，Y聽見父母私語謂不欲老師看見哥哥身上的傷口。

此外，Y更透露，父母只准哥哥妹妹站在門口手持「膠兜」食飯，因他們沒有餐桌禮儀；並指「因為佢哋污糟邋遢，唔可以瞓床」，也沒有洗澡或刷牙，只能睡睡袋。

辯方盤問Y時指出，繼父只是輕輕用拖鞋打哥哥的頭，而妹妹則經常玩自己的糞便，甚至用糞便弄髒Y的床，Y回答忘記了。

辯方再指，外婆只是用手打哥哥而非用藤條，Y則表示外婆兩者兼用。Y憶述指，當時清楚看見外婆用藤條打哥哥，而藤條擦過哥哥的腳跟，他因而喊痛。聆訊今續。

案件編號：HCCC28/20