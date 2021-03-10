【本報訊】涉銷售含禁藥西布曲明成份「金仔減肥藥」的店主，是以童顏及豐滿身材見稱的22歲KOL BlackRuby，她作風大膽豪放，常分享性感照，其Instagram吸引逾20萬粉絲，被封「最後一代MK妹」。她約八個月前在網上推銷減肥及豐胸食品，近日遭網民指摘她出售成份不明減肥藥，毒害他人。

稱保證月減3至10公斤

為推銷減肥藥，BlackRuby自稱是金仔用家並以「獨家」作招徠，指金仔可加速新陳代謝、快速溶解脂肪和排毒，強調不用運動、不用節食、不瘦胸，又稱藥物不含西布曲明，保證月減3至10公斤，又發帖出示客人的入數證明，以示多人搶購，並招攬金仔代理，意圖壯大減肥藥生意。

BlackRuby中文名叫張硯秋，曾推出個人寫真，常在IG分享性感照，每張相吸逾萬個likes。

她在IG story特設「減肥豐胸」一欄，指自己人瘦胸大的秘訣是靠進食減肥食品，稱不愛做運動，僅靠進食減肥食品，並向網友推銷及代購豐胸丸及減肥茶，生意多至另設Instagram賬戶BlackRuby_shop招客，更需租用旺角的格仔舖寄賣金仔，平時則在土瓜灣一間情趣用品店上班。

除代購吸金，BlackRuby亦在個人Patreon，以月費方式收取5至35美元（約38元至270港元），向付費者提供不同程度的性感照，不過兩周前有網民將其Patreon付費內容公開，當中不乏出浴照和脫衣短片，遭人非議。