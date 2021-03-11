中大學生會前會長區倬僖與另外4人被指於前年10月20日九龍遊行中參與非法集結、襲警及管有攻擊性武器等，案件今日在九龍城裁判法院續審。獲准匿名的警長證人在屏風後作供，辯方質疑案發時全副武裝的警察下車後，未有作出任何警告便追截黑衣裝束人士；而警長受襲後不知施襲者去向，只因其後看見被告跌倒才作出拘捕。

5名被告為學生謝煒洛（21歲）、學生區倬僖（21歲）、機電工 程署主任胡耀生（48歲）、學生梁馨駿（20歲）及學生楊卓穎（20歲）。各人被控於2019年10月20日在旺角亞皆老街近塘尾道交界參與非法集結等罪。

控方在庭上播放獨媒的十數分鐘即時新聞片段，然後由作供警長在片段中指出被告，辯方大律師隨後對警長進行盤問。

辯方向警長指出，案發前他們曾經到亞皆老街與彌敦道處理堵路雜物，而該處亦有多人聚集，但警方卻在亞皆老街與塘尾道位置才作出拘捕，執法行動上出現偏差。警長解釋，當車輛抵達塘尾道位置，看見蒙面黑衣人「博命走，引起懷疑」，因此才展開追截。

辯方大律師指出，當時警方除了兩架20座小巴，還有兩至三輛沒有標記的私家車，而警員均帶備防暴裝備及手持盾牌，一般市民都會感到驚慌避開，實屬正常反應。警長謂：「良好市民不會在主幹道上跑。」因此有合理懷疑。

大律師又追問，警方在落車後及追截前應該以「大聲公」向在場人士作出警告，然後才進行拘捕行動。警長反駁稱，若在街頭遇到搶劫案，警方也不會事先警告，而是先行追截，只有適當可行情況下才會作出警告。

警長又指，下車後已見手持鐵通的被告步近，於是用左手盾牌高舉擋格，保護頭部，隨即「擘大眼」追截對方並作出拘捕。大律師將每個動作分拆計時，整個過程大約只稍為多於一分鐘；惟在警長供詞中，由落車至拘捕首被告卻長達十分鐘。大律師質疑警長耽誤的時間是因為真正的施襲者已不知去向，警長隨後見被告跌到地上，才會上前拘捕並指稱對方便是施襲者。警長不同意。審訊明天繼續。

【案件編號：KCCC559/20】

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