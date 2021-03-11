今天，如果說香港「風光旖旎」，未必很多人會同意。然而，二次大戰前，香港被認為風光處處，名勝古蹟盎然。當時，筆名「香山故人」的本地旅行界泰斗黃佩佳著有《新界風土名勝大觀》，臚列新界十景，連牛頭角在他筆下也成「修竹成林，迎風搖曳，清篁瀟灑，翠影參差」。1920年代以後，報章、校刊所載有關香港境內華人旅行的文字俯拾皆是。就連維多利亞城的心臟地帶，也有綠草如茵的木球場（今遮打花園）、皇后像廣場等。華洋雜處的香港，不同的人也可找到自己的風景。

黃佩佳筆下的沙田，「望夫石如保俶塔」，「隱有三天竺、虎砲泉、龍井、九溪十八澗諸勝，約略似餘杭西子湖」，所以當時沙田有「小西湖」之雅號。然而，今天講的，不是沙田小西湖，而是北角賽西湖。

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首先略述其名。賽西湖是1930年代以來最通用的名字，其意思是，若說沙田形似西湖，北角這個湖的景色更是「賽過了西湖」，所以「賽西湖」這個名字便在華人之間流行起來。另一個名字是「七姊妹水塘」。大家可能會問：賽西湖距離七姊妹道很遠，何故以「七姊妹」命名？這便需要談談北角的命名：「北角」一名，源自英文North Point，戰後才逐漸為華人所接受，而戰前他們使用的是北角的土名「七姊妹」，其來源是位於今天健康村的七姊妹村。該村最遲在乾隆年間已存在。香港開埠後，「七姊妹」由村名發展為區名，戰前著名的「七姊妹泳棚」便以它命名。因此，賽西湖稱為「七姊妹水塘」便相當合理了。

順帶一提，港府於1924年決定收回七姊妹村，作擴充石礦場和興築新筲箕灣道（後稱「英皇道」）之用。七姊妹村於1931年完成遷出。也許因為該村的消失，讓戰後「七姊妹」一名後繼乏力，「北角」便隨之接棒。

七姊妹水塘一名，反映賽西湖的本來功能並非作旅遊之用。加上另外兩個較少人使用的名字，即寶馬山水塘（Braemar Reservoir）及太古水塘（Taikoo Reservoir），四個名字之中有三個含「水塘」，意味着它的主要功能是蓄水。賽西湖因何而建？事緣19世紀末太古洋行在香港發展製糖業，糖廠（或稱糖房）位於今鰂魚涌糖廠街，於1884年投產。製糖其中一項重要原料是水。要確保供水源源不絕，最好的辦法是興建私人水塘。因此在糖廠的山上總共興建了五個水塘，當中以1894年落成的寶馬山水塘為最後及最大的一個。水塘的地段編號為IL1336，IL即inland lot（內地段），是北角其中一幅最早、最大的工業用地。今天，位於賽西湖公園北端，仍可見到完整保留的五號水閘，上面清楚刻有「TAIKOO SUGAR REFINING COMPANY LIMITED」及「1894」字樣。

賽西湖除了為太古糖廠供水外，還在兩個層面上為香港供水。第一，按照當年的港府地契，水糖需要向鰂魚涌及西灣河居民提供食水，這個安排一直延續至1950年代。第二，水塘在緊急情況下向香港市民供水，例如1894年，香港發生鼠疫，水塘便為疫區提供食水。此外，1939年，由於抗戰開始後大批內地居民湧到香港避難，水塘亦提供緊急食水。

偌大的水塘，半懸山上，交通亦方便，電車可達山腳，因此賽西湖成為了港島著名景點。賽西湖有多美？旅行雜誌《海光》於1955年這麼說：「沿着山路上去，一路有青蔥的松樹，陰翳幽靜，那裏有一個漣漪的綠湖，等候你來盤桓。它那可愛的湖光山色，好比一個濃抹淡妝的西子，會使你一見魂銷。而在湖外花木，卻有『蝶賣嬌姿穿柳眼』的情景，也會使你看了低徊忘返的呢！」

那些年，賽西湖是社團旅行的熱門地點。例如附圖司徒華與學友社社員在那裏拍照留念。其他工會團體、個人旅行人士亦不絕於途。

賽西湖作為一個符號，內涵十分豐富：它的故事肇始於一間在上海發迹的英資洋行（太古），位置座落於土名七姊妹的山上，出水到糖廠、鰂魚涌和西灣河民居乃至維多利亞城的疫區，排水渠經過由印尼糖王郭春秧出資開發的新北角，出現「二糖相壤」的歷史偶遇。然後，「賽西湖」這個名字的出現，使水塘成為華僑思憶祖國情懷的載體，尤其抗戰年間，例如某篇遊記一開始說：「到如今，這美麗的西子湖，已經是片血腥，提些了，有些心兒痛，我們不去說它吧！」憑弔完西湖，便聊香港的兩個西湖。（《大公報》1940.5.20）明乎此，賽西湖的歷史着實提供了不少切入和想像。

賽西湖的歷史，成於水，亦敗於水。1960年代，賽西湖發生多次暴雨決堤，最嚴重一次是1966年，雲景道、英皇道大水浸，排水渠所經的明園西街，斜路上幾乎所有停泊的汽車都沖到英皇道，在路口叠成車牆，那一幕成為了一代人的集體回憶。

災難之後，港府緊急要求太古糖廠將賽西湖水位降至15吋以下，1967年就最終收回水塘與太古達成協議。1972年，糖廠結業，賽西湖陸續改建成公園及住戶。當然，凡事有弊亦有利。港府有見水塘問題嚴重，便資助公務員出國學習水力，其中一名受惠者是前房屋署署長蔡宇略。那當是後話。

下次，你來到賽西湖公園那尚存的水閘面前，不妨觀照一下它對香港那有利亦有弊的過去。

楊穎宇博士簡介

楊穎宇，香港大學歷史系文學士、哲學博士。唸大學時以為秉筆直書乃歷史之理所當然，畢業後才發現這並不一定是常態：教科書「殖民地」、「華僑」、「香港位於中國南方」等字句，公開試客觀描述那些年中國大舉向日本學習的史實，竟會犯禁。這不是真實的歷史。

香港開埠前，中國人說它是小漁村，英國人說它是「貧脊的石頭」，但無論如何開埠後半世紀它便躍升為全球第一貨運大港。本專欄將選取殖民地時期香港歷史的點滴，與讀者分享那些年、那些真實的歷史。

楊穎宇主持的全新節目《這才是真實的香港史》逢周四晚10:30pm在果燃台及蘋果動新聞YouTube頻道播出，敬請留意。

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