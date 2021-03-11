北京對異見聲音「忍無可忍」，終在回歸後「50年不變」的一半時間還未到，就出手整頓香港選舉制度。被重點整頓的特首選舉委員會，將來人數雖由1,200增至1,500，但新加入的300人多為「愛國者」，加上參選者要經資格審查委員會審查，不但民主派勢被剿滅，連向來舉足輕重、被視為「造王者」的本港地產商，也淪為選委會內的「二等選民」。

以2016年選委會組成為例，當時本港地產商在多個界別派出約70人參選，大部份都自動當選，單計四大地產商手便手握近30個選委議席。數字上，雖然未達到提名一人角逐特首的150名，但已接近一半。

2017年的特首選舉，參選人只需在1,200名選委中，取得150名或以上選委提名，便可入閘，並無規定參選人須在四大界別各有一定數目提名。

新加五大界別均要有提名要求 中方屬意人選方能入閘

回看當年的特首選舉，林鄭的兩名對手曾俊華和胡國興，其收集到的提名，都集中在由專業界組成的第二界別，及包括社福界的第三界別，曾、胡二人在工商、金融界組成的第一界別，及政界組成的第四界別，取得的提名均不多於15個。

人大決定日後角逐特首的人，須在1,500人的選委會中取得最少188名選委提名外，更加插必須從五大界別各有至少15名選委提名的條件，勢必令只有中共屬意的人方能成功入閘。

由於本地地產商能左右的選委，集中在工商金融和部份專業界別，日後選委會分成五大界別後，地產商縱能在第一界別和第二界別取得一定數目議席，但在北京操控的第三、四界別，與及被視為「愛國者界別」的第五界別「卡死」下，地產商遑論左右特首選舉結果，連自行提名一人也談何容許。

地建商會稱「衷心」支持人大

而就算人大對選委會的「手術」被認定要「溝淡」地產商影響力，但地產商也不能不表態力撐。多個地產商早前已「識趣」在左報登廣告稱支持人大「完善」香港選舉制度，香港地產建設商會也在傍晚發稿，稱對有關決定「衷心」支持，稱「完善」香港選舉制度是維護國家主權，確保一國兩制行穩致遠的重要基石，全面落實「愛國者治港」也有助提升香港的治理效能，為社會帶來長治久安。

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