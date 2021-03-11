近日有多宗懷疑接種疫苗後感不適個案，更有4人在打完科興後死亡，政府被批評相關指引不足，未有列明不應接種的群組。食物及衞生局副局長徐德義在疫情記者會上，被多次質問仍未有承認不足，雖指會發佈更詳細指引，惟強調接種疫苗屬「個人選擇」，並反指在預約接種時已提供不少資料予市民參考，更已列明長期病患者應先諮詢醫生意見。

食物及衞生局副局長徐德義出席疫情記者會時指出，過去一周有51宗確診個案，包括22宗不明源頭，逾13萬人已接種疫苗。他呼籲不論是接種哪一種疫苗，市民都要閱讀疫苗須知，如果對任何疫苗曾有過敏就不要接種，如有慢性疾病或者其他不確定情況，應先諮詢家庭醫生意見，或在到門診覆診時接種。

稱已列副作用等資料讓市民參考

當有記者問到，為何要待出現死亡個案後才發出暫時不應接種疫苗人士的指引，局方是否於事前有遺漏，徐德義表示，整個接種疫苗計劃籌備已久，並且有專責小組負責考慮各項因素，包括中心設立地點、人員訓練及注射流程等，很多資料已放上網及予相關人員參考。

徐強調，網上預約流程已列出很多相關指引，包括副作用以及不同群組接種疫苗前的須知，市民選擇接種疫苗前可仔細閱讀。其後再有記者質問，若老人家難以在網上閱讀資料，又應該如何處理。徐表示，除了網站，亦有其他發佈途徑，包括文本等，讓長者在接種前參考。

徐德義又指出，在預約資料上，已清楚寫明，若接種者仍有疑問，或不清楚自己身體狀況是否適合接種，應先諮詢醫生意見。他強調，接種疫苗屬「個人選擇」，是經過個人同意，如果本身有長期病患，指引亦有建議他們先去諮詢醫生意見，又表示，若現時情況下想取消預約，市民可以這樣選擇。

讓長者接種科興是「利益高於風險」

不過，徐德義承認，有不少市民、團體及醫生反映資料不夠仔細，局方正與臨床醫生商討是否制定更詳細指引，會於適時公佈。徐補充，因全球均是緊急批准使用疫苗，一開始資料有限，隨着疫苗使用增加，需要時間慢慢更新指引，重申在適當時候會發佈更多資訊。

至於為何特區政府的建議與中國不同，允許60歲以上長者接種科興疫苗？徐表示，疫苗專家委員會亦有考慮到科興於60歲以上長者的臨床數據不充足，然而委員會經評估後，認為香港有過萬宗個案，當中長者的死亡率可說是「幾何級」高於其他年齡層，為了有效控制或改善疫情，委員會建議可以讓60歲以上人士優先接種，是一個考慮到「利益高於風險」的決定。

賠償須專家證實有因果關係

有記者問到，會否為「信政府」而接種疫苗後出現事故的市民提供恩恤金，徐德義先糾正記者，指政府設立的應是「保障基金」而非恩恤金，並強調現行機制下，申請賠償金需先由臨床事件評估專家小組分析，確定事件與接種疫苗有關，兩者有因果關係方可獲得賠償。

此外，醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，局方會按照預約人數，於6小時內安排疫苗予市民接種，亦會按實際出席率作調節，並呼籲市民若想取消預約，可先在網上預約系統作取消，方便工作人員預算疫苗數量。

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