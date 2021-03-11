教育局早前提出高中核心科目「優化方案」，改動中文、英文、數學和通識科的課程和考評。中學校長會批評，修訂未建基學術研究和數據支持，將「所有要走過的正常程序都跳過」，發給學校的問卷更只問學校如何落實建議等，沒有問及是否同意修訂建議，事實上前線老師擔心中文科修訂是走背誦、操練的回頭路，質疑建議「有多少吸納了前線老師的意見？抑或是長官意志？」

批課程改動未有學術研究及數據支持

中學校長會榮譽總幹事黃謂儒於該會網站撰文，代表中學校長會執委會就課程改動表達意見。文章指出，教育局自2015年的新學制中期檢討後，未再進行任何具規模的研究，而於2017年成立的學校課程檢討專責小組只是與不同持分者見面後作建議，並未建基學術研究和數據支持。

黃謂儒指出，以往的課程改革會由課程發展議會各拜目委員會詳細討論和草擬課程，再諮詢學界反覆修訂才公佈實施，是次修訂牽涉4個必修科的課程和評估，但「所有要走過的正常程序都跳過」，若說是按一般程序進行難以讓人信服，「不禁要問，是由誰作『專業』領航？」

問卷未提同意修訂與否

對於教育局向學校發出的問卷，中學校長會指出，問卷設計只問學校如何落實建議的修訂、修訂對學校有何好處，以及學校需要什麼支援等，並沒有問及是否同意修訂的建議。校長會擔心，若學校在「其他意見」部分以文字表達不同意，其聲音或會被輕輕帶過，反問「若諮詢過後，眾多前線教師對修訂有所保留，教育局會否收回修訂建議？」

憂中文科倒退回背誦操練

黃謂儒在文中歸納中學校長會徵詢前線老師就中、英、數3科修訂建議的意見，其中中文科老師指出，現行課程兼具讀、寫、聽、說的元素，是次課程修訂偏重讀寫，恐未能配合香港發展和培育人才的需要，亦會令課堂變得單一而沉悶。中文科老師更質疑，修訂是把課程回復舊制會考模式，完全否定現行課程強調能力導向的理念，「恐怕走回背誦、操練的老路。」

英數科老師憂「釋放課時」影響學生表現

至於英文科和數學科，老師主要表達對於當局建議「釋放課時」的憂慮。英文科老師擔心，英文科改動不算太多，若騰出50小時課時或會影響學生英語能力和考試表現。數學科老師更指，難以騰出50小時課時來完成分量不變的課程，十分擔心學生的學習成效。

文章未有提及通識科老師的意見，惟文末指由於篇幅關係，將於下篇待續。

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