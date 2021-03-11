5歲女童疑遭虐待致死，其8歲胞兄亦受虐，兩童的親父及繼母被控謀殺等罪受審。法醫今供稱，女童的頭部、四肢及身軀共有133處新舊傷口，頭皮深層瘀傷致皮下出血，相信她曾遭重複掌摑、拳打或硬物施襲，並在死前兩天內被拋上天花板撞到頭部達10次或以上。此外，女童身上有多處細菌感染引致的潰瘍，引致多個器官受感染，最終死於敗血病。法醫又透露，胸腺作為兒童的重要免疫系統器官，10歲或以下健康兒童的胸腺重量至少16克，但Z的胸腺僅重5克。

本案首被告為女童Z及男童X的親父，次被告則是兩童的繼母，第三被告則是次被告的母親。案發於2017年8月至2018年1月，首兩名被告均否認謀殺Z，第三被告則否認四項虐兒罪。

很多部份重複受傷 顱骨佈滿瘀傷

法醫郭嘉琪今供稱，Z身上共有58處新近傷勢，另有結焦傷口及潰瘍等75處康復中的傷勢，當中很多傷勢是重複受傷造成，即舊傷痊癒後，同一位置再度受傷。

頭部方面，Z的眼角、鼻樑及嘴唇，均佈滿新近造成的瘀傷或擦傷。其顱骨佈滿瘀傷，部份是死前兩天內造成，腦部細胞亦受損。她相信，Z要被人拋上天花板並撞到頭部達10次或以上，才有可能造成該傷勢。

郭續指，Z的背部近右肩位置有軌道狀瘀傷，相信可能在Z死前兩天內由其家中檢獲的藤條所造成，有關傷勢一般在受虐兒童身上出現，意外造成的可能性不高。此外，Z身上有多處大小各異、細菌感染引致的潰瘍，當中背部及右膝各有兩處大面積的深層潰瘍，相信至少在死前三周造成。

死因方面，郭指Z的身體多個部位均受細菌感染，組織樣本檢測顯示，其血液被沙門氏菌入侵，並經循環系統傳送到肺、小腸及脾臟等器官。其右膝亦受沙門氏菌感染，顯示她受嚴重細菌感染。郭指，裂傷、瘀傷、紅腫等傷勢並不致命，而傷口細菌感染是Z身上的唯一致命傷勢，故判斷Z死於敗血病。

Z死前兩日要跌倒逾10次才會造成現時傷勢

郭在辯方盤問下表示，若果Z用手搣結焦傷口，會影響復原並造成新傷口。辯方又問，Z口腔內傷口，除掌摑外有否可能是因她跌倒時嘴巴撞到地面所造成？郭指跌倒難以造成有關傷勢，因額頭及鼻樑會先著地；但若果撞到桌子，則有可能造成該傷勢。

對於Z的顱骨佈滿瘀傷及擦傷，郭在盤問下表示，沒足夠證據可分析成因，但有機會是跌倒造成。惟她強調，有關傷勢在Z死前兩日內造成，一次跌倒並不足以造成有關傷勢，除非Z在死前兩日內跌倒10次或以上。

郭又指，Z的體重為20公斤，符合本港兒童的正常體重，高度亦是正常水平，加止其胃部亦有10毫升消化中食物，故沒有迹象顯示她死前捱餓或營養不良。惟郭表示，即使Z間中沒有進食，若果時間不長、程度不嚴重，並不會導致體重過輕，亦不能從解剖中發現任何迹象。

【案件編號：HCCC28/20】

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