曾幾何時，監獄聽來是陌生之境，但隨着2019年起政治犯湧現，還柙叫「拋」、定罪叫「泊」，許多年輕人已耳熟能詳。原來每一個明天，未必都能再見，有初選被捕者家屬無間斷地每日探訪，「見得一日係一日」；囚權組織連日預備應急探監物資、探訪班，只為減輕那怕只有一點牆內人和家屬負擔；有小店為在囚、還柙人士免費驗配獄中適用眼鏡，心痛卻未言棄。當每人與監獄越走越近，我們一起記錄香港人如何支撐彼此。

記者 黃翠儀

8:30am登記：萬一轉咗倉去赤柱，都有機會即刻趕去

初春乍暖還寒，穿上毛衣的黃于喬如常一大清早乘車到荔枝角，自嘲居於「大西北」的屯門，所謂的如常其實亦只是由今年3月開始，先是以律師助理（paralegal）身份到法庭，其後以家屬身份到收押所排隊探訪。還柙人士探訪時間一般為早上9時到下午1時，為確保能順利探訪，她要趕上8時半開始的登記時段，「萬一到時話轉咗倉去赤柱，咁我都有機會即刻趕去；但如果我10點幾先嚟，咁咪一定見唔到佢？」

探訪對象，是交往8年的男朋友——前民間集會團隊召集人劉頴匡。1月6日，劉被指涉違《國安法》被上門拘捕，當時他身在女友家中，「其實當時以為拉我，去到我屋企喎，點知係拉佢，仲要係因為選舉，當時係覺得荒謬到⋯⋯有時真係忍唔住笑。」

而這段震驚國際的歷史並未止步，其後47名民主派人士因去年參與初選被控以《國安法》罪名，現時有43人仍在還柙，劉屬其中之一。這天她帶上給男友寄信用的郵票，和沾有愛貓貓毛的外套和襯衣，希望可交換劉上星期上庭所穿的衣服，「審咗4日定唔知幾多日，太多日喇冇衫換好臭，條底褲反轉再反轉咁着，要帶新衫俾佢上庭用。」未料到探訪完畢行出收押所，仍是捧着這袋衣服，「原來一定要一次過拎晒衫褲鞋，先可以出返佢上次啲衫，我要聽日再攞返畀佢。」

她很珍惜每日這段相聚時刻，堅持每日探訪，「探得一日係一日，直到佢真係定罪就無得探咁多；希望去到我見到佢又跳跳紮，我又跳跳紮，都係好精神、開心咁見面。」要這樣見面直到何時？「唔知呀，可能係無了期，會咁樣諗過。」

得悉要提早報到即赴律師樓簽紙：唔係結婚

男友仍在牆外時，他倆並非從未想像過這種未來。2月26日收到「國安」來電通知提早報到，2人立刻到律師樓簽紙，笑言「唔係結婚，係簽General power of attorney（全權授權書），等我可以代佢處理文件，因為除咗我都無人會處理佢嘅嘢，哈哈。」最近幾天除了為男友處理申請「私飯」、訂報紙、送物資等數不清的小事，亦要為他付清信用卡金額不少的欠款，「因為佢之後都唔會有收入，廢事佢因為咁破產啦。」

其他準備工夫，包括報到前和他到小店「視點護眼」配新眼鏡。該店老闆阿Ben其後發帖公佈，免費為在囚、還柙人士配獄中適用的眼鏡，始於去年年底因逐漸多人問津，阿Ben開始了解監獄眼鏡規定，「要全黑，唔准有金屬部件，其實要特登批發商搭批發商先搵到全膠製，平時螺絲位佢係要榫口位啪實佢，眼鏡盒都要全膠，平時有磁石嘅唔得。」

近來多人「幫襯」膠眼鏡，他心情矛盾，「12月到2月大約20、30個配，呢排呢幾日都差唔多有20個，有家屬係攞住張相或者就咁對返頭仔大中細，等我地幫佢揀框size（尺寸）。」

他指多數「客人」屬年輕人，但亦有銀髮族，心酸眼見多人或面臨別離，「好體會到真係有好多人被捕；之前有對情侶嚟配，男仔要全膠，專登去揀一副貴少少送嘅俾女朋友，因為唔知幾時再有機會送禮物俾佢……我哋都，唔知點講，真係……」心底明白可做之事越來越少，「但係咪無晒野可以做？又唔係嘅，都係希望大家盡量喺自己崗位，做多少少。」

邵家臻為被囚者籌物資 開班為家屬講心理準備

他的一小步，亦是由另一間小店牽引而成行，去年留意到零食網店「Jimmy Jungle」推出「手足計劃」以成本價出售探監物資包予同路人，感染自己也思考如何出一分力。最近零食店物資已全部轉移到位於荔枝角的囚權組織「石牆花」，兩者合作設立「物資支援中心」，免費提供家屬領取。

石牆花由前社福界立會議員邵家臻創辦，回顧這半個月，他形容和同事們不斷挑戰極限，「『反送中』不斷拉人，理大暴動案之前兩個幾禮拜，拋（還柙）咗廿幾人；初選47個，經我哋手（提供應急物資）都有30幾個，因為事實上大家要知道，懲教啲嘢好難搵。」

傳出要提早報到那天，邵家臻形容猶如雷達作響已開始作準備，匆匆訂來數個貨架存放探監物資，到2.28當晚開始，一周來連日撲物資、為家屬開班講心理準備、探訪準備、監獄迷思，只希望為他們減輕一點點負擔。

「47個入面，有40幾個我都係識嘅，其實係忙到唔會去諗自己情緒，好多嘢要安排。」邵家臻雙眼泛紅，唯一寬慰，是和家屬聯繫在一起，「以前做議員，未必會見到佢太太，但到咗坐監呢啲關頭，大家係會打開心扉，暴露晒最脆弱地方。」

他坦言，想走的要盡快走，留下來的，要有準備，「The worst is yet to come（最壞的尚未來到），其實香港越嚟越似一個大監獄，幾時到律師、記者、社工？件事係有排未完，但我同家屬都係咁講，我哋係一齊捱。」

職員聽家屬說故事 流下男兒淚

職員阿甘亦曾在邵家臻辦事處（臻辦）工作，跟進囚權、探訪事務，觀察到由以往每月數名家屬上門，最近變為「每日都有家屬上嚟」，聽家屬說故事，很容易流下男兒淚，「聽到有小朋友抄copy book，寫I love you畀入面嘅人，點會唔動容？」他亦提醒探訪前應先想好問題，「短短15分鐘，老實講第一次探好多人真係喊都喊咗5分鐘，一定要抄低佢想要咩，有咩幫佢喺出面打點，出面做遲一日，入面可能已經遲多好多。」

去年年初臻辦開設「和你寫」活動，1年間處理咗近6,000封信，到今年3月初更已累積過萬封，近來亦常常有人查詢如何做義工。不過即使站於支援崗位亦毫不輕鬆。阿甘坦言，「當然有擔憂，因為2014年到今日其實大家係行喺同一絛路，即係我都可能會身處佢嘅位置；同同事傾閒偈係會講笑話執定自己緊急包，驚人執錯，我哋熟呀嘛，呢個係我哋嘅心態，但唔緊要嘅，大家唔係孤單一個。」

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