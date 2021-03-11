九名泛民人士被控前年8月18日非法組織港島遊行，法官昨裁定表證成立，今日續審。李柱銘、黎智英等七名不認罪被告選擇不出庭作供，亦不傳召辯方證人。控辯雙方開始陳詞，辯論「未經批准集結」控罪和規管集會遊行的制度是否違憲，侵犯和平集會的自由。控方資深大律師余若海強調，終審法院早於2005年已裁定規管制度和刑事懲罰合憲，本案區域法院必須跟從，被告不能重新爭拗。

早前傳召證人階段時，控方由大律師林芷瑩提問舉證；今日開始法律陳詞，則換上擅長憲法議題的資深大律師余若海發言。

辯方質疑《公安條例》對未經批准的和平集會遊行設立罪行，是過度限制集會和表達自由，最高判監5年的罰則亦過重。余若海直指終審法院在2005年駁回梁國雄與兩人就一宗未經批准集結案的定罪上訴，已全盤考慮警方規管集會遊行的制度，裁定合憲，沒有質疑罰則，判決有約束力，辯方不可再爭拗。

節錄多名被告當年於立會的發言

余若海又指，2000年立法會曾辯論保留《公安條例》條文的政府議案，當時李柱銘、吳靄儀、李卓人等數名被告是議員，參與過討論，結果議案獲通過。余若海節錄讀出官員和多名議員的正反發言。代表被告黎智英的資深大律師余若薇一度質疑與本案何干，法庭有權自行審視法例是否合憲。余若海解釋，法庭行使司法權力考慮廢除法例時，會考慮立法機關的意見，例如終院過往考慮謀殺罪應否強制判處終身監禁時，表明應適度考慮立法機關的立法自由度。

對於辯方指5年最高刑罰會產生「寒蟬效應」，余若海引用2000年至2020年公眾活動統計數字，指遊行和集會均有數以百計，沒有證據證明罰則令市民參加公眾活動時有所顧慮，各被告也沒有親身供稱不敢參加。余指未經批准集結沒有量刑指引，要視乎不同因素，他以周庭的包圍警總案為例，周庭認罪判囚8個月，高院認為其上訴勝算不高，拒批保釋。

強調「未經批准集結罪」的預防性質

辯方強調和平集會遊行不應受刑事罪行限制，余若海引用自己為政府抗辯的蒙面法覆核案反駁，強調終院指出和平與暴力不能簡單二分，公眾活動事態瞬息萬變，2019年的示威活動尤其可以證明，和平可以演變成暴力，暴力爆發後才執法可能已無效，因此要著重「未經批准集結罪」的預防性質。

余質疑辯方顛倒先後，試圖以本案遊行最終和平進行，論證遊行不應受禁，惟法例要求警方事前確保活動符合公眾秩序。他重提終院梁國雄案判決，指控罪的合理目的是維護公眾秩序，然而辯方誤讀案例，把目的說成只是令活動人士通知警方，令警方能夠負起協助活動的法定責任，彷彿警務處處長只是想知道有人舉辦活動，「為通知而通知」。

本案被告包括不認罪的黎智英（73 歲）、李卓⼈（64 歲）、吳靄儀（73 歲）、梁國雄（64 歲）、何秀蘭（66歲）、何俊仁（69 歲）、李柱銘（82 歲），以及認罪的梁耀忠（67歲）與區諾軒（33 歲）。

【案件編號：DCCC536/20】

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