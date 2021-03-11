正當英國國民（海外）護照（BNO）的「5+1計劃」全面接受港人申請之際，中共大力實施「反制措施」，自年初不再承認BNO為旅遊證件後，如今又以新招對付。強積金受託人宏利於日前曾表示，有機會為以「5+1」計劃離港人士，提早提取強積金，惟港府見勢色不對，馬上指示積金局發出「嚴正聲明」，特別禁止打工仔女以BNO簽證移民英國為由，提早申請取回戶口內的強積金，此舉是荒天下之大謬。

在2000年起，強積金制度全面實施，原意是為在職人士及早計劃退休生活，但其本質多是不安好心，一是迫令「全民皆股」，使不懂投資人士，尤其是基層打工仔蒙受不必要損失。二是多年以來，坊間劣質強積金不勝枚舉，加上轉戶手續費、基金管理費高昂問題不計其數，積金局卻坐視不理。而其最大的漏洞，非「對沖機制」莫屬，當時港府為令僱主願意每月供款5%，直接與其進行魔鬼交易，准許僱主在遣散時，可提現其供款部份作為「對沖」長期服務金或遣散費的款項，換言之，若然僱員投資得宜，變相是為僱主省錢，亦令僱員未退休，先失預算，凡此種種，已是強積金制度本質上的荒謬。

時至今日，若決定移民他國也不能提現，令人匪夷所思。據積金局網站條文顯示，以移民為由提現強積金條件為：「計劃成員必須作出法定聲明指已經或將會離開香港，亦無意作為永久性居民返回香港工作或再定居。」過往不論港人移民英美澳加，或是擁抱中國內地，只要一經宣誓，並提供辦理移民文件，局方一概不再過問，馬上拱手奉上閣下多年血汗，好讓你無牽無掛離開香港。

現時新例針對運用BNO移居的港人，明顯是把問題政治化，把私有財產武器化，敢問覓地移居何罪之有？僱主、僱員的強積金供款，一旦投入僱員的戶口，等同私有財產，而在現行法例下，私有產權在甚麼條件下才會被政府限制提取？相信除了因干犯財務上的法規而被凍結外，政府是沒有法律權力限制私有財產的流動，除非《基本法》對此重新作出定義。細讀《基本法》，其第6條及第105條均明確指出特區政府須「依法保護私有產權不受任何侵犯」，如今在法外另定框架，不讓港人提現原屬自己的財產，豈非自打嘴巴？足見「五十年不變」承諾未過一半，提早成為絕唱。

與其持續激化民間矛盾，不如從善如流，藉疫情嚴重打擊經濟為由，容許積金局作出特別安排，讓打工仔女於年內有一次機會提現強積金，渡過現時的經濟難關。如此一來，既可避免事件發酵，又能滿足各方訴求，一如各大政團近來所願，何樂而不為？

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